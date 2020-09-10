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台股開高走高 觸及12,700關卡
台股今（10）日開高走高，盤中站上12,700關卡，漲點逼近百點。觀察盤面上表現，早盤由低價股領銜主演，面板族群表現強勢，而盤中資金轉向高價權值股點火，台積電、聯發科、祥碩等接棒演出，帶動指數上攻，挑戰收復月線關卡。
展望後市，台新中國通基金經理人魏永祥表示，在8月17日後在華為禁令升級與財報公布後，部分市場資金確有由電子股轉向傳產股，除獲利了結外，傳產股的低基期與籌碼穩定度亦是吸引資金轉向的原因。
整體來看，市場資金尚未大舉離場，健康的類股輪動使得台股指數呈現穩健走勢，故即使近期美股回檔，台股下檔亦具支撐。中長期來看，在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股持續走高的機率仍大。
選股方面，5G相關、半導體、光學等族群持續看好，另外優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現的空間。
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