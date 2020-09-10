台股溫和走穩 蔡鎮村：留意法說會訊息

美國股市六大重量級股票強力反彈，引領亞洲股市開出高盤，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，在主要蘋概權值開高及金融及傳產相對較弱，加權指數溫和走穩。

近期台股風險指標在中性區域游走，上有套牢壓力，下有資金潮支撐。但是近期台股交易人數大幅增加近六成，而且當沖比例占三成以上，只要有風吹草動的消息，即成為台股盤中漲跌重心，但之後又歸於平靜，顯示出散戶貪婪與恐懼追高殺低及當沖的操作習性，交易人宜小心因應而不要隨波逐流追高殺低。此外，今日為8月營收最後公告日，再來就是接二連三的法說會，投資人更應留意法說會訊息。

蔡鎮村認為，本月台股期貨高低差約400點，目前大約在中間位置游走，雖無系統性風險之下，但短線交易人仍不宜過度追價或殺低。