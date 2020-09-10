美麗概念股迎旺季 達爾膚、佐登股價勁揚

第4季是美容保養產業旺季，除了百貨周年慶陸續開跑，雙11、雙12電商大檔期也接棒報到，有利美麗概念股營運表現。看好業績將轉強，買盤點火達爾膚（6523）、佐登-KY（4190）、羅麗芬-KY（6666）等醫美股，其中，達爾膚開盤股價一度攻頂，雖未能鎖住，維持高檔震盪，佐登-KY盤中來到88.8元，漲幅逾4%，羅麗芬-KY盤中漲幅也近3%。

達爾膚8月營收7,490萬元，較去年同期及上月分別減少28.7%及6.7%。累計1-8月營收4.79億元，較去年同期減少33%。達爾膚表示，8月營收年減28.7%，主要受到大陸轉投資公司營收不再併入合併報表，以及在新冠肺炎疫情衝擊之下，台灣入境管制仍禁止外國觀光客來台，因而影響實體通路銷售表現。但線上銷售則受惠於網路平台推出一系列DR.WU品牌促銷活動，帶動線上業績呈現正成長。

達爾膚表示，隨著美妝保養品步入傳統旺季，台灣藥妝通路也同步推出秋季專業醫美節活動刺激買氣。此外，DR.WU打造全新實驗室精華，模擬醫師配方，嚴選高效能、高純度、高濃度成份，期能藉由新品帶動業績成長。

佐登-KY表示，8月自結單營收為2.27億，年減9.38%，月增0.4%。佐登-KY表示，受惠於政府振興劵帶動美容SPA消費與兩岸高端保養產品需求穩定，業績表現穩定。

佐登-KY近年持續擴大布局醫美事業，台灣第一家合作策略聯盟醫美診所「佐登微爾」將在9月20日於彰化員林開幕，預計年底前完成全台6家醫美診所佈局。佐登妮絲表示，集團已準備好生活美容、醫學美容與保健食品三箭齊發，將帶動全球30萬會員、638家美容美體門市以及年底前兩岸13家醫美診所，隨著產業結構不斷擴大，營運有機會重拾爆發力。