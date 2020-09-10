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台積電收復月線 市值增至11.22兆
台積電（2330）今（10）日盤後將公告8月營收，以第3季財測推估，法人看好可維持在千億元之上，早盤股價開高，以432.5元開出，上漲5.5元，一舉站上5日線及月線，盤中一度拉升至433元，市值增達11兆2,278億元，領軍鴻海、聯發科等股同步收復月線。
台積電ADR周三收漲2.7%，雖然外資昨日賣超台積電12,963張，但在美股強彈，蘋果股價反上漲帶動下，台積電今日跳空開高，成為台股多頭領攻指標，盤中一度拉升至433元，上漲6元，市值增加1,555億元，市值增達11兆2,278億元。
台積電7月合併營收1,059.63億元，月減12.3%，年增25%；累計今年前七月合併營收7,272.59億元，年增33.6%；法人推估，在華為趕出貨的情況下，法人看好8月營收仍將在千億元以上，預估月增可望達一成。
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