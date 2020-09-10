快訊

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電收復月線 市值增至11.22兆

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電（2330）今（10）日盤後將公告8月營收，以第3季財測推估，法人看好可維持在千億元之上，早盤股價開高，以432.5元開出，上漲5.5元，一舉站上5日線及月線，盤中一度拉升至433元，市值增達11兆2,278億元，領軍鴻海、聯發科等股同步收復月線。

台積電ADR周三收漲2.7%，雖然外資昨日賣超台積電12,963張，但在美股強彈，蘋果股價反上漲帶動下，台積電今日跳空開高，成為台股多頭領攻指標，盤中一度拉升至433元，上漲6元，市值增加1,555億元，市值增達11兆2,278億元。

台積電7月合併營收1,059.63億元，月減12.3%，年增25%；累計今年前七月合併營收7,272.59億元，年增33.6%；法人推估，在華為趕出貨的情況下，法人看好8月營收仍將在千億元以上，預估月增可望達一成。

台積電 營收

延伸閱讀

美股強彈 台積電漲5.5元市值激增1426億

台指期開漲71點 台積電期貨開漲4元

Chromebook熱 聯發科出貨跳增

期貨商論壇／永續期 嚴守停損

相關新聞

台股開高走高 觸及12,700關卡

台股今（10）日開高走高，盤中站上12,700關卡，漲點逼近百點。觀察盤面上表現，早盤由低價股領銜主演，面板族群表現強勢...

美股強彈 台積電漲5.5元市值激增1426億

美股強勢反彈，道瓊指數勁揚439點，費城半導體指數漲2.89%，台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣432.5元，漲5....

嘉裕奪國防部大單 股價再攻漲停

嘉裕（1417）開盤漲停到11.15元，開盤後仍有超過2萬張掛漲停板委買追價。昨日嘉裕漲停作收，今日開盤再攻上漲停板價。

Chromebook利多激勵 聯發科、廣達同步上揚

Chromebook需求暢旺，激勵NB出貨持續成長，聯發科（2454）今（10）日開盤價601元，股價站上600元關卡；...

美股全面上漲 台股能否續升看電子股

美股勁揚，台股9日下跌54點，守住12600點之上。法人表示，近期資金在各類股間快速輪動，電子股仍是後續大盤推升的關鍵

台股溫和走穩 蔡鎮村：留意法說會訊息

美國股市六大重量級股票強力反彈，引領亞洲股市開出高盤，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，在主要蘋概權值開高及金融及...

美麗概念股迎旺季 達爾膚、佐登股價勁揚

第4季是美容保養產業旺季，除了百貨周年慶陸續開跑，雙11、雙12電商大檔期也接棒報到，有利美麗概念股營運表現。看好業績將...

台積電走堅 台股收復短均線一度站上12700點

美股勁揚，台股在台積電等電子股走堅下，收復5日線和10日線短期均線，一度站上12700點。法人表示，看台股能否守穩5日均...

台積電收復月線 市值增至11.22兆

台積電（2330）今（10）日盤後將公告8月營收，以第3季財測推估，法人看好可維持在千億元之上，早盤股價開高，以432....

東森購物業績告捷 股價走高

東森國際（2614）積極轉型，旗下轉投資東森購物，2020年8月業績告捷，單月營收高達17.3億元，營收年增率達12%、...

亞太電拉出第4根漲停 重回10元票面價

遠傳與亞太電（3682）將進行兩階段股權交換及共網共頻合作，連日來激勵亞太電股價強漲，今（10）日開高走高再衝上漲停10...

投標創近期新低 留意美債中長期訊號

美股昨（9）日止跌反彈，美債避險需求有所降溫，連帶減輕前日殖利率下跌的壓力。此外，紐約市放寬餐廳限制、公債標售結果不如預...

熱門新聞

嘉裕奪國防部大單 股價再攻漲停

82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

績優冷門股造市 82檔出列

法人逆勢卡位 8月營收創新高股出列

12檔營收創高 法人搶進

綠電概念悍 大盤指標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。