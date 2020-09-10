亞太電拉出第4根漲停 重回10元票面價

遠傳與亞太電（3682）將進行兩階段股權交換及共網共頻合作，連日來激勵亞太電股價強漲，今（10）日開高走高再衝上漲停10.7元，一舉收復票面價格，拉出第4根漲停板，攀上2017年8月以來波段高價。

遠傳與鴻海集團旗下亞太電上周末晚上宣布兩階段股權交換與共網共頻合作；遠傳將以5G頻段3.5GHz（80MHz）與亞太電信共頻共網合作，亞太電分擔九分之二的網路與頻譜成本94.73億元，取得20年遠傳3.5G頻段網路容量使用權；另外，遠傳將以每股10元參與亞太電私募普通股5億股，持股11.58%。

第一階段的共頻共網合作及參與私募預計明年5月底前完成；第二階段則是在2022年6月30日前，遠傳發行新股與鴻海交換部分亞太電股權，目前暫定以亞太電普通股1股換發遠傳普通股0.1551447新股；遠傳將在交易完成後合計取得亞太電23.8%股權，與鴻海並列亞太電最大股東，另外，鴻海則取得遠傳股權2.48%。

遠傳與亞太電聯盟消息連日來激勵亞太電強漲，今日以10.2元開高，收復票面價後再往上衝達漲停10.7元，累計4天來漲幅45.3%，早盤成交量逾5萬張，漲停追價買單逾9,000張；遠傳開平走高，盤中小紅；中華電早盤小跌；台灣則是力守平盤。