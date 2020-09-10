電子權值股回神 台股開紅挑戰12,700關卡

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（10）日開盤上漲57.16點，開在12,665.74點；盤面上，電子權值股回神，台積電（2330）、聯發科、鴻海、大立光、聯電等紛紛走揚，帶動指數漲點擴大，向上挑戰12,700關卡。

由於先前連日重挫的科技股則迎來全面反彈，在蘋果、Tesla 的領漲下，那斯達克指數創4月以來最大單日漲幅。另外，Qorvo上修財測目標，亦激勵費半指數表現強勢。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲439.58點，或1.59%，收在27940點；標普500指數上漲67.11點，或2.01%，收在3398.96點；Nasdaq指數上漲293.87點，或2.70%，收在11141.5點；費半指數上漲60.99點，或2.89%，收在2169.61點。

展望台股後市，法人認為，短線台股盤勢震盪加劇，市場避險情緒升高；但美國疫情逐漸降溫，經濟數據好轉，且在新紓困方案推出後，將可望重回多頭軌道，在全球景氣好轉的大架構不變之下，加上台股8月營收受惠旺季效應，股市仍將正面看待，趨勢產業仍將成為布局重點。