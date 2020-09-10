快訊

戶役政系統當機 內政部：已啟動另一台主機支援

緬甸逃兵的羅興亞屠殺自白：首度公開的良心證詞爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子權值股回神 台股開紅挑戰12,700關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（10）日開盤上漲57.16點，開在12,665.74點。報系資料照
台股今（10）日開盤上漲57.16點，開在12,665.74點。報系資料照

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（10）日開盤上漲57.16點，開在12,665.74點；盤面上，電子權值股回神，台積電（2330）、聯發科、鴻海、大立光、聯電等紛紛走揚，帶動指數漲點擴大，向上挑戰12,700關卡。

由於先前連日重挫的科技股則迎來全面反彈，在蘋果、Tesla 的領漲下，那斯達克指數創4月以來最大單日漲幅。另外，Qorvo上修財測目標，亦激勵費半指數表現強勢。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲439.58點，或1.59%，收在27940點；標普500指數上漲67.11點，或2.01%，收在3398.96點；Nasdaq指數上漲293.87點，或2.70%，收在11141.5點；費半指數上漲60.99點，或2.89%，收在2169.61點。

展望台股後市，法人認為，短線台股盤勢震盪加劇，市場避險情緒升高；但美國疫情逐漸降溫，經濟數據好轉，且在新紓困方案推出後，將可望重回多頭軌道，在全球景氣好轉的大架構不變之下，加上台股8月營收受惠旺季效應，股市仍將正面看待，趨勢產業仍將成為布局重點。

台股 台積電

延伸閱讀

台股開盤漲57.16點

美股全面上漲 台股能否續升看電子股

台股震盪 庫藏股出籠護盤

千億股息發放 挹注台股

相關新聞

美股強彈 台積電漲5.5元市值激增1426億

美股強勢反彈，道瓊指數勁揚439點，費城半導體指數漲2.89%，台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣432.5元，漲5....

嘉裕奪國防部大單 股價再攻漲停

嘉裕（1417）開盤漲停到11.15元，開盤後仍有超過2萬張掛漲停板委買追價。昨日嘉裕漲停作收，今日開盤再攻上漲停板價。

電子權值股回神 台股開紅挑戰12,700關卡

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（10）日開盤上漲57.16點，開在12,665.74點；盤面上，電子權值...

Chromebook利多激勵 聯發科、廣達同步上揚

Chromebook需求暢旺，激勵NB出貨持續成長，聯發科（2454）今（10）日開盤價601元，股價站上600元關卡；...

美股全面上漲 台股能否續升看電子股

美股勁揚，台股9日下跌54點，守住12600點之上。法人表示，近期資金在各類股間快速輪動，電子股仍是後續大盤推升的關鍵

亞太電拉出第4根漲停 重回10元票面價

遠傳與亞太電（3682）將進行兩階段股權交換及共網共頻合作，連日來激勵亞太電股價強漲，今（10）日開高走高再衝上漲停10...

投標創近期新低 留意美債中長期訊號

美股昨（9）日止跌反彈，美債避險需求有所降溫，連帶減輕前日殖利率下跌的壓力。此外，紐約市放寬餐廳限制、公債標售結果不如預...

台股震盪 庫藏股出籠護盤

近來台股盤勢動盪，庫藏股風潮再起。彩晶、華新、集盛、聯成、光罩等上市櫃公司，近期相繼宣布啟動庫藏股機制，總計將買回30....

吸引外資 ETN擬開放交易

金管會為吸引外資來台投資，將簡化外資開戶程序，降低外資開戶成本，並研議開放外資投資指數投資證券（ETN）、店頭市場期貨商...

績優冷門股造市 82檔出列

績優冷門股造市制度拍板2021年6月上路。證交所昨（9）日舉行說明會指出，依2019年交易狀況，初步選出82檔合格股票，...

千億股息發放 挹注台股

近來台股震盪劇烈，指數短線無力站回月線支撐，量能也逐漸萎縮，引動保守氛圍增溫。不過，隨台泥、統一、合庫金、日月光投控等，...

12檔營收創高 法人搶進

受美股大跌影響，台股昨（9）日持續震盪整理，市場焦點轉向基本面。在近千家公司率先公布8月營收中，南電（8046）等72家...

熱門新聞

又一「閉眼買」烏龍！寶齡收購正峰化學 上市股正峰新漲停

嘉裕奪國防部大單 股價再攻漲停

82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

績優冷門股造市 82檔出列

法人逆勢卡位 8月營收創新高股出列

12檔營收創高 法人搶進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。