台股震盪 庫藏股出籠護盤

近來台股盤勢動盪，庫藏股風潮再起。彩晶、華新、集盛、聯成、光罩等上市櫃公司，近期相繼宣布啟動庫藏股機制，總計將買回30.9萬張自家股票，期望藉此提振股價走勢，也為市場蓄積反彈動能。

台股自今年3月中下旬起，走勢一路攀升，近期來到高點後開始震盪回檔，此波修正走勢，自7月28日的13,031盤中最高點，回落至昨天盤中的12,480低點，指數修正約551點。

其中值得注意的是，台股向來與美股連動密切，但近期走勢似有脫鉤跡象。日前美科技股指數強漲，台股漲勢明顯受到壓抑；近日美股重挫大跌，台股則相對有守，主要原因，即在於國家隊策略性的高出低進。

昨（9）日盤中台股一度大跌183點，但隨著八大公股行庫進場護盤，點火包括聯電、中鴻、裕隆等各產業指標股，匯聚市場多頭人氣，使得台股跌點收斂，終場僅下跌54點、以12,608點收市。

此外，隨著近來行情轉趨疲軟，上市櫃公司也陸續實施庫藏股自救，總計約將買回30.9萬張持股，約來到今年庫藏股實施的高水位。

根據統計，近期實施庫藏股、預計買回3,000張以上，且仍在實施期限內的上市櫃公司，計有十家，電子五檔，傳產五檔，分布在半導體、光電、零組件等電子族群，及生技、化學、塑膠、電器電纜等傳產股。

觀察實施庫藏股的公司，預計買回的自家股票張數，以彩晶15萬張最多，華新6萬張、集盛4萬張，名列二、三；另外，聯成、光罩、熒茂、建通、國精化、萬泰科、景岳等，也預計分別買回數千張至上萬張不等。

進一步分析買回庫藏股目的，主要為「轉讓股份予員工」，包括國精化、建通、光罩、聯成、萬泰科、彩晶等；另外，景岳、集盛、熒茂、華新等則以「維護公司信用及股東權益」為實施庫藏股的考量。