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漲翻天！京晨科、生華科股票 10日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，京晨科（6419）、生華科股票自9月10日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。這兩支今年上半年尚未獲利的飆股近期也是漲翻天，京晨科2日到7日連四根漲停，生華科則是3日到9日連飆五根漲停。

京晨科、生華科股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自10日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 生華科 合一

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