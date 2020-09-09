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82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

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82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

績優冷門股造市制度拍板2021年6月底上路，證交所今（9）日舉行說明會指出，依2019年交易狀況，初步選出82檔合格股票，實際名單於明年3月底上市公司財報公布後才確認。韓國經驗顯示，造市措施確實有助活絡冷門股，成交量平均提升12%。

證交所表示，績優冷門股主要從兩大面向挑選，首先看交易面指標，年度日均量為倒數30%、或平均周轉率低於市場平均周轉率，其次是營運面指標，必須滿足年報揭示每股純益（EPS）大於2元，且無累積虧損及近一年有配息。另季配息公司參採近一季有配息。

證交所統計，2019年上市股票日均量為後30%個股，均量約低於200張，市場平均周轉率則為120%〜130%。依此估算，符合條件包括高價股的旭隼（6409）、裕日車、鮮活果汁-KY、廣隆、伸興、富邦媒、可寧衛、一零四、泰昇-KY、碩天、駐龍、大統益、振樺電、震旦行、大統益、華立、勝一、中碳、聯德控股-KY、英利-KY、新產、中保科、全國電、鼎固-KY、大億、卓越、中聯資源、車王電、黑松、程泰等。

法人指出，依條件選出的潛力造市股，確實有部分是長期營運穩定配息也不錯，被視為存股熱門標的，如伸興、大統益、可寧衛、中保科、一零四等。不過證交所強調，明年3月底財報出爐，還會依年報和配息狀況重新審視；初步看來，可造市標的足夠分散，幾乎涵蓋上市29大產業別。

配息 證交所 財報 台股

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