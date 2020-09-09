快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股震盪 法人建議投資布局關注四大產業

聯合報 / 記者賴昭穎╱即時報導

受美股大跌影響，台股今天開低收黑，收盤下跌54.98點，收在1萬2608點，成交量2078.65億元。投信法人表示，資金行情未退，台股後市仍可期，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，短期大盤若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。

群益長安基金經理人王耀龍指出，選股不選市還是台股投資策略，操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇，目前持續看好績優且有展望成長型的公司。上半年半導體與蘋概股獨領風騷，下半年在蘋概股利多實現後，明後兩年整體的大盤趨勢，例如5G網通將有機會接棒。此外，持續看好AMD、生技、IC設計、Apple供應鏈等類股，降低伺服器、光學、景氣循環等類股。

王耀龍說，疫情所帶動的各種產業，在仍未有最終解藥出現下，需求可望持續。各主要央行貨幣政策持續寬鬆，推估仍有利資本市場後續表現。由於各國經濟解封將帶動總經數據自谷底回升，市場資金也仍然充沛，後續行情仍以偏多看待。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈則說，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。後續仍需觀察企業對於下半年與明年營運展望是否可明顯優於市場預期。此外，美中貿易摩擦升溫，華為禁令、去美去中化的相關廠商後續營運展望為影響近期盤面波動較大。後續觀察重點為疫苗進度、美國總統選舉民調變化、華為禁令相關供應鏈取得許可函進度。在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，最值得關注的四大產業分別為半導體、5G基地台與通訊設備、物聯網和雲端產業，以及AI人工智慧。

近一周台股高檔震盪，台股基金績效則是在其他各類股跌勢下表現下跌居多，統計132檔（不含法人機構級別）台股基金近一周績效，仍有4檔逆勢上漲，其中以群益長安基金3.05%表現居冠，其他依序為匯豐成功0.93%、街口中小0.65%、野村台灣高股息0.33%。

台股 個股 群益

延伸閱讀

台股收跌54.98點 三大法人賣超129.46億

台股跌勢收斂 跌54點收12,608

台股重挫 中低價LED股逆勢漲

美股狂瀉 法人估台股恐陷盤整

相關新聞

美大選逼近市場波動加大 法人籲做好資產配置

美國總統大選將於11月3日舉行，法人預期政治雜音增加將使金融市場更加跌宕起伏，提醒提早做好資產配置，降低波動風險

台股震盪 法人建議投資布局關注四大產業

受美股大跌影響，台股今天開低收黑，收盤下跌54.98點，收在1萬2608點，成交量2078.65億元。投信法人表示，資金...

台股收跌54.98點 三大法人賣超129.46億

台股今(9)日在美股周二大跌拖累下開低，早盤一度跌破12,500關卡，下滑至12,480.5點，市場資金點火低價股包括面...

低價轉機題材助攻 面板股逆勢上揚

台股盤中大跌逾百點，台積電等權值股下跌，資金流向低價轉機股，面板族群再次擔鋼上漲要角，友達來到12.35元，上漲4.66...

台股跌勢收斂 跌54點收12,608

美國股市大跌，壓抑亞洲股市表現，主要股市跌幅皆約在1%上下，而台股今（9）日早盤開低後跌勢一路收斂，在亞洲股市中表現算強...

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

早年曾經擔任投信基金經理人的王順興，在股市投資上也具有一定的資產配置概念，他將投資資金分成兩大塊，自成一套「鴛鴦鍋戰法」，一邊是以價值型選股出發，目的是創造穩定的現金流

又一「閉眼買」烏龍！寶齡收購正峰化學 上市股正峰新漲停

生技股寶齡富錦（1760）董事會決議收購正峰化學股份有限公司，不過，上午上市機電股「正峰新」一開盤即跳空漲停，引起市場上...

特斯拉重挫21％ 概念股漲跌互見

特斯拉受到未被選為標普500 指數成分股影響，股價昨（8）日收盤重挫21.06%，創下上市以來最大單日跌幅，市值大減約8...

8月營收創高不稀奇 法人更愛這幾檔連續成長股

上市櫃公司8月營收陸續公布，基本面繳出佳績的個股為盤面亮點。上緯投控（3078）、立積等個股營收創新紀錄，展現經營韌性，在後市營運仍有表現空間下，吸引法人資金布局，股價震盪盤堅。

太陽能股震盪激烈 茂迪從跌8％到漲8％

台股指數今（9）日重挫，不少電子股賣壓沈重，而近期成為台股中低價股指標的太陽能，昨（8）日一天拉回整理之後，今日再度轉強...

台股重挫 中低價LED股逆勢漲

美股暴跌下，今（9）日台股也出現重挫，多數前波漲多電子股都出現明顯賣壓，不過，由於近日市場資金明顯轉進持股風險相對較低的...

美股狂瀉 法人估台股恐陷盤整

美股收黑，道瓊工業指數暴跌632點。台股昨天震盪收紅，終場漲62.16點，收在12663.56點，法人指出，資金在各類股...

熱門新聞

打敗定存看過來 9月將除息ETF 最高配息率9.8%

最強TDR今年飆5555% 證交所示警溢價風險

亞太電爆量震盪 盤中漲幅逾8％

又一「閉眼買」烏龍！寶齡收購正峰化學 上市股正峰新漲停

太陽能股震盪激烈 茂迪從跌8％到漲8％

炒熱冷門股 金管會宣布造市制度明年6月底上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。