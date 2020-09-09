台股跌勢收斂 跌54點收12,608

早年曾經擔任投信基金經理人的王順興，在股市投資上也具有一定的資產配置概念，他將投資資金分成兩大塊，自成一套「鴛鴦鍋戰法」，一邊是以價值型選股出發，目的是創造穩定的現金流

2020-09-09 12:54