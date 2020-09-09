台股跌勢收斂 跌54點收12,608
美國股市大跌，壓抑亞洲股市表現，主要股市跌幅皆約在1%上下，而台股今（9）日早盤開低後跌勢一路收斂，在亞洲股市中表現算強勢。台股早盤一度跌破12,500關卡，最低來到12,480點，後在買單逢低進場下，終場下跌54.98點，收在12,608.58點，成交量達2,078.65億元。
美股期貨電子盤反彈，帶動加權指數、櫃買指數雙雙拉出下影線，盤面上，台積電跌勢收斂，表現穩盤，而資金轉向點火低價股，包含：面板、綠能、運輸等，扮演人氣指標，表現逆勢上漲。
展望後市，法人認為，先前強勢的科技股浮現獲利了結賣壓，加上美中緊張局勢再起，使得盤勢呈現區間波動，預計短線台股指數將呈現區間波動。後市來看，由於市場資金仍相當充沛，加上全球科技主流趨勢持續發展，台股亦在其中扮演重要供應鏈角色，中長期投資前景依舊看好。
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