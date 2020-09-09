又一「閉眼買」烏龍！寶齡收購正峰化學 上市股正峰新漲停

生技股寶齡富錦（1760）董事會決議收購正峰化學股份有限公司，不過，上午上市機電股「正峰新」一開盤即跳空漲停，引起市場上熱議，懷疑又是投資人一宗「閉眼買」案例。

上市股正峰新主要以電動工具機及燈具業務為主，其中電動工具機比重超過七成，燈具27.22％，公司今年已向經濟部申請更名為正峰工業股份有限公司，並獲得核准。該股今（9）日跳空漲停，並爆出近期的大量，雖被市場聯想誤以為跟寶齡收購正峰化學有關，惟截至午盤還是以漲停板鎖住。

寶齡董事會決議以現金為對價，採股份轉換方式收購正峰化學股份有限公司，該交易之初始價金為5.94億元，股份轉換後正峰化學將成為百分之百之子公司。而正峰化學現為寶齡新藥拿百磷的原料藥（檸檬酸鐵）於台灣獨家代工廠，此次併購案主要目的在於掌握新藥拿百齡（檸檬酸鐵）的原料藥製程。

類似因為同名而買錯股的情事過去有很多。例如今年有一家上櫃公司，它的產品和防疫、抗菌沒有半點關係，不過，因為名字碰巧叫「花王」與另一家清潔劑大廠相同，就被散戶瘋狂愛上了。