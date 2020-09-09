特斯拉重挫21％ 概念股漲跌互見

特斯拉受到未被選為標普500 指數成分股影響，股價昨（8）日收盤重挫21.06%，創下上市以來最大單日跌幅，市值大減約820億美元，而今（9）日台股特斯拉概念股呈現漲跌互見，智伸科（4551）逆勢走揚，而貿聯-KY、和大等在盤下震盪。

今年來特斯拉股價受惠電動車銷售量持續提升、分割等題材帶動，股價走勢犀利，然而昨日重跌後來到330.21美元，較近期高點（498.32）下跌約34%。

而觀察特斯拉概念股今日表現，大多呈現跌幅收斂，其中，智伸科由黑翻紅，股價回測季線有撐，另外，同欣電、群創、同致等也呈現逆勢上漲；而和大早盤一度跌破百元，盤中力拚守住百元大關，貿聯-KY、台達電、乙盛-KY、和勤等跌幅超過1%，江申跌幅最重，跌逾3%。

法人認為，儘管上半年有新冠肺炎疫情的干擾，但特斯拉依舊繳出優異成績單，不僅第2季獲利遠優於預期，公司也連續四季度實現獲利。旗下Model 3在上半年繼續稱霸全球電動車市場，行業地位遙遙領先，在上海工廠產能爬升及北美工廠產能擴充下，看好今年下半年業績將可望有顯著增長，亦可望帶動相關概念股表現。