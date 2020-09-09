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太陽能股震盪激烈 茂迪從跌8％到漲8％

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
示意圖／ingimage授權
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台股指數今（9）日重挫，不少電子股賣壓沈重，而近期成為台股中低價股指標的太陽能，昨（8）日一天拉回整理之後，今日再度轉強，其中多頭指標茂迪（6244）股價震盪最激烈，早盤的重挫8%，到急拉至上漲約8%，盤中太陽股再出現多檔大漲的強勁表現。

美股出現修正後，今日台股電子股賣壓沈重，指數也隨著台股電子權值股大幅拉回，盤中台股指數一度重挫逾160點，不過，近日台股盤面中低價股指標的太陽能今日仍是台股多方重心。

茂迪昨日股價打入跌停板，並以跌停收市，昨日收盤時仍有逾8,000張跌停委賣高掛無法成交，今日茂迪股價開出後，呈現開低走低，股價一度逼近跌停價位，早盤跌幅重逾8%，不過，盤中在太陽能股漲勢再起，其餘太陽能股陸續由黑翻紅之後，茂迪受到帶動，盤中股價不僅強力翻紅，盤中股價一度大漲逾8%，早盤茂迪股價高低震盪幅度超過16%。

除了茂迪再度大漲之外，今日太陽能股包括元晶、達能盤中一度鎖住漲停板，另外，安集、太極、國碩及聯合再生，盤中股價漲幅也多在5%至7%之間，整體太陽能股今日表現仍是台股盤面重心。

太陽能 台股指數 茂迪

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