晉泰8月營收報喜 早盤逆勢揚

股市雖然於疫情期間仍不斷創高，但市場情緒仍相當脆弱，這點可以從恐慌指數（VIX）的點位看出來。恐慌指數從3月至9月8日始終保持在20以上，從來沒有回到疫情爆發前，約在11至20區間震盪的水準。這意味短期市場波動將加大，股民在追逐資金行情時，需嚴控下檔風險。

2020-09-09 00:24