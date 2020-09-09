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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

晉泰8月營收報喜 早盤逆勢揚

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

資訊系統整合商晉泰（6221）公布8月營收達4億元，月增62%、年增55%，為單月營收歷史第三高。今（9）日早盤，台股大盤指數雖重跌超過百點，晉泰卻逆勢揚升，股價一度來到46.45元，漲幅超過5.5%。

晉泰今年上半年表現亮眼，累計營收20.7億元，年增20%；稅後純益1.29億元，年增34%；每股純益2.86元，優於去年同期2.14元。晉泰已於9月7日除權息，現正緩步填息中。

晉泰上月公告總裁林澤沺、總經理黃文宏、獨董游坤明等紛紛辭職，引起市場揣測；不過晉泰隨即也發出重訊，表示三人皆因個人生涯規劃及業務繁忙等理由辭職，公司財務及業務正常，營運也未受到影響。

晉泰也將於10月8日召開股東臨時會，進行董事及獨立董事補選。

營收 股東臨時會

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