台股重挫 中低價LED股逆勢漲

美股暴跌下，今（9）日台股也出現重挫，多數前波漲多電子股都出現明顯賣壓，不過，由於近日市場資金明顯轉進持股風險相對較低的中低價股，其中，LED股也是資金轉進方向，今日LED股包括光磊（2340）、鼎元（2426）及佰鴻（3031）等股都具上漲表現。

台股資近二周以來，逐漸自前波漲多的台股高價電子股撤出，轉進方向以中低價股及非電子股為重心，LED股中，由於不少個股股價仍處於30元以下，且今年以來股價漲幅也明顯落後大盤，成為近期資金轉進的重心。

今日盤中LED股以中低價且前波漲勢相對落個股漲勢較強，包括光磊、佰鴻、鼎元及宏齊，在今日台股大盤指數重挫約130點至150點時，這些個股盤中都呈現逆勢上漲表現，漲幅也都在平盤以上至2%之間，另外，晶電、榮創、光鋐等股，盤中股價也都多相對抗跌，跌幅都在1%上下，整體而言，今日LED股整體表現相對強勢。

LED 照明市場在陸廠競爭下，早已成紅海市場，價格競爭激烈，多數台灣LED廠陸續退出照明市場，陸續布局利基型市場，包括光磊及鼎元以感測市場為主，而宏齊則是以利基型顯示器市場為主，另外，佰鴻為走出產業困局，2013 年開始轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現。

另外，新一代的高階顯示器Mini LED則是成為晶電、隆達、光鋐、榮創及億光等LED大廠做為未來擺脫陸廠在照明領域進行價格競爭的主要方向，今年相關出貨量已明顯提升，明年全球市場滲透率將持續增加。