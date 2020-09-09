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美股重挫…台股早盤跌逾150點 回測12,400關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股9日開盤跌71.38點，開在12,592.18點，盤中跌點擴大，跌逾150點，指數回測12,400關卡。聯合報系資料照
台股9日開盤跌71.38點，開在12,592.18點，盤中跌點擴大，跌逾150點，指數回測12,400關卡。聯合報系資料照

美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，使台股今（9）日開盤跌71.38點，開在12,592.18點，盤中跌點擴大，跌逾150點，指數回測12,400關卡。

由於特斯拉未被入選標普500成分股，使市場出現失望性賣壓，股價暴跌超過20%，加上美國經濟逐漸回溫且疫情降溫，使疫情受惠股出現估值過高疑慮，在科技股全面拉回的影響下，四大指數收盤均下跌超過2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌632.4點，或2.24%，收在27500點；標普500指數下跌95.1點，或2.77%，收在3331.84點；Nasdaq 指數下跌465.4點，或4.11%，收在10847.6點；費半指數下跌104點，或4.70%，收在2108.61點。

法人認為，近期美股在科技股領跌下，整體盤勢劇烈震盪，市場恐慌氣氛上升。但目前美國疫情出現降溫，經濟數據轉佳，且在新紓困措施出爐後，將重回漲升軌道。考量目前台股中期均線多頭排列，且國內電子股旺季來臨，加上鋼價、銅價走揚，顯示傳產股需求回溫，建議拉回均是買點。

疫情 台股

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