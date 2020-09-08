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8月營收密集公布 業績三增股抗震

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

8月營收密集出籠，上市櫃公司營運表現備受矚目；截至8日為止，國巨（2327）、穩懋、岱宇等，8月營收月增與年增率，及今年前八月營收年增率，齊步向上攀升，這些「業績三增股」可望擷取盤面目光。

台股8日在台積電、聯發科等大型電子權值股回神，高價股及防疫概念股撐盤下，大盤開高震盪，一度攻上12,700點，但受陸港股拉回修正，終場漲勢收斂，指數上漲62點，收在12,663點，成交量縮至2,045億元。

在現階段盤勢多空交戰下，業績股可望躍居抗震指標；時序邁入9月初後，正值8月營收密集公布期，上市櫃公司接續發布，產業淡旺季變化是否連動影響出貨表現，備受市場關注。

台新投顧副總黃文清表示，台股8月營收接續密集公布，法說會也接續召開；另外，今年第3季的財報本（9）月底之後，也將邁入結算高峰，上述變數均將受到投資人關注。

現階段大盤指數預期將呈現高檔整理格局，未來影響台股的觀察重點，在於國際股市的表現，以及各公司的營收數字、原物料行情的走勢等。

就基本面來看，大型電子股如半導體、蘋果供應鏈等，景氣態勢並沒有太大改變，預計在營收陸續公布完畢後，法人資金在第3季底、第4季也可望陸續回籠，屆時大盤指數將會有較明顯的表態。

根據統計，在已公布8月營收的個股中，計有13檔，無論是營收月增或年增，還是今年前八月營收年增，均齊步向上成長，且市值超過百億元，主要分布在半導體、零組件、網通等電子股，傳產則有生技等。

觀察8月營收月增率，松瑞藥、岱宇、僑威、穩懋、晶技等，都較上月成長超過5%；另外，國巨、義隆、德律、新唐等，也都月成長3%以上。

進一步分析8月營收年增率，岱宇、國巨、義隆、僑威、璟德等，都年增三成以上；其他8月營收年增逾一成個股，還包括德律、宏捷科、晶技、松瑞藥、欣銓、新唐、信邦等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，8月營收年增率與月增率同步大幅成長的個股，近期股價相對抗震，這些具有業績題材支撐的族群，未來在大盤多頭續攻時，將扮演攻擊重心。

至於操作上，趨勢看好的產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵；在8月營收陸續公布的同時，盤勢短期的焦點，仍將以業績成長股為焦點。

營收 台股 岱宇

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正文8月合併營收年增38% 創近8年歷史新高

陸8月乘用車零售年增8.9% 2018年以來最強正成長

緯創8月營收700.12億元 月減10%

岱宇8月營收11.15億元 連六個月創新高

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