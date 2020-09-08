金麗科、環瑞醫股票 9日起預收款券

櫃買中心表示，金麗科（3228）、環瑞醫股票9月9日起預收款券，金麗科每20分鐘撮合一次，環瑞醫每60分鐘撮合一次。兩支飆股近期漲勢驚人，金麗科2日到4日連飆三根漲停，環瑞醫則是到8日連飆八根漲停。

金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

欣大健康（原名：環瑞醫）股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每60分鐘撮合一次。另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。