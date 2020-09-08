疫情創造新商機 上市櫃公司大陸投資獲利創新高

金管會今（8）日公布今年第2季上市櫃公司大陸投資及海外投資情形，疫情創造新商機，大陸地區投資收益1,543億元，創歷年同期新高，投資收益匯回金額5,087億元及占原始投資金額比率20.15%，也同創歷史新高。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，到今年第2季止，赴大陸投資的上市櫃公司合計有1,191家，占全體上市櫃公司的74.02%，比去年底減少七家。

累計投資金額則持續成長，上市櫃公司合計2兆5244億元，比去年底增加134億元，主要是基於營運策略考量，增設大陸子公司及分公司，或因應子公司業務拓展、建廠的資金需求，因此增加大陸投資金額。

上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資損益方面，第2季上市櫃公司合計投資利益有1,543億元，較去年同期增加417億元，其中上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加381億元及36億元，主要是受新冠肺炎疫情影響，消費性電子及遠距產品需求增加所致。

到第2季止，上市櫃公司大陸投資收益累計匯回金額，合計5,087億元，占累積原始投資金額2兆5244億元20.15%，匯回金額及比率都是歷年新高。

蔡麗玲表示，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。

上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

此外，在不含大陸地區的海外投資方面，今年第2季止，上市櫃合計1,274家赴海外投資，占全體上市櫃公司的79.18%，較去年底減少二家。

累計投資金額持續增加到6兆9201億元，較去年底增加2,288億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資、建廠或為改善財務結構，因此增加海外投資金額。

上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

第2季海外投資利益則有2,093億元，較去年同期增加102億元，主要是因公司產能利用率提升及遠距產品訂單增加所致。