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最強TDR今年飆5555% 證交所示警溢價風險

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：券商軟體、證交所
資料來源：券商軟體、證交所

今年防疫股狂飆，美德醫療-DR奔漲，連帶推動TDR暴漲狂潮，對此證交所特別發布公告指出，近期TDR股價巨幅波動已和海外掛牌股票價格大幅偏離，不少TDR有異常折溢價，呼籲投資人應留意風險和公司財務狀況，避免蒙受損失。

今年TDR上演大驚奇，率先發動的美德醫療-DR從水餃股漲到今天盤中破78元，續創掛牌新高，累積美德今年來已飆漲5555%，第二的明輝-DR翻漲2346%不惶多讓，還有杜康-DR、晨訊科-DR、同方友友-DR、友佳-DR也漲一倍，最少的康師傅-DR漲8.88%，同樣漲贏大盤。

飆漲的TDR多有題材，但也不乏跟著類股炒作瘋漲，許多TDR和海外股票價格已大幅脫離，證交所統計，如杜康-DR溢價達2237%，已到離譜地步，美德醫療-DR、明輝-DR、同方友友-DR、泰金寶-DR及泰聚亨-DR亦超過100%，在台股價格都相當高「貴」。

對此證交所說明，TDR為台灣存託憑證，係原股已在國外上市，經外國企業發行人或股東委託存託機構在台灣地區發行，表彰存放於保管機構所保管的有價證券，兩者價格具連動關係。

但近期TDR普遍甚至大幅溢價，證交所提醒投資人應留意相關風險，公開資訊觀測站TDR專區中，設有公司財務狀況、財務報告公告期限、重大訊息及每單位存託憑證表彰原股股數等資訊，投資人能綜合各項資料評估交易風險，應審慎而行。

證交所指出，TDR折溢價指的是TDR收盤價與原股收盤價的差異，對此公開資訊觀測站TDR專區中，也能查詢TDR每日收盤價及原有上市地收盤價，及折溢價資訊。

當TDR呈現「溢價」，代表每單位TDR價格已高於表彰的原股價格，反之，TDR「折價」，意味每單位TDR價格低於表彰原股價格。

TDR折溢價計算方式則採TDR收盤價減去原上市地台幣收盤價，再乘以每一單位TDR表彰普通股股數，並乘以*100/原上市地台幣收盤價乘以每單位TDR表彰普通股之股數。公開資訊觀測站「投資專區」中，「臺灣存託憑證專區」項下「彙總報表」之「臺灣存託憑證收盤價彙總表」可查詢。

證交所 票價

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