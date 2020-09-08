快訊

中印邊境45年首傳槍響 曝光的印度神秘部隊專吸收流亡藏人

日經：蘋果9月中開始生產5G iPhone

川普又開嗆 台股操作回歸基本面

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美股期貨盤在今（8）日呈現跌深反彈的走勢，市場預期美股今晚有望止穩反彈，新台幣延續升值格局，激勵台股今日小幅開高後維持在盤上震盪，但盤勢未有明確方向，導致成交量能持續萎縮，終場指數上漲62.16點，收在12,663點。

不過，美股盤後期貨盤出現反轉跡象，道瓊期貨由上漲逾200點、至翻轉下跌，因美國總統川普表示將限制美中經濟關係，揚言要懲罰創造海外就業機會的美國公司，以此凸顯自己和競選對手拜登不同，也令法人圈解讀為，在總統大選前，美中之間恐持續維持緊張關係。

不過，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，川普此舉應為政治意圖，以勝選為目的，雖持續對中國企業打壓，但預期對股市影響相對有限，因為川普若出手過重，使美股重挫流失選票，將明顯大於打壓中國所獲得的民族意識選票。預期選前雖美中議題將持續發酵，但若股市因此拉回應避免恐慌，可視為投資良機逢低承接。

另外，國內財政部公布最新進出口統計，受華為禁令效發酵影響，台灣8月出口創歷史新高，年增8.3%，表現意外強勁，一口氣寫下五大紀錄，包括單月出口值、電子零組件出口值、資通與視聽產品出口值、對陸港出口值、對美出口值，都創下史上單月新高，因此有望同步帶動上市櫃企業的8月營收表現。

但華為禁令將於9月中生效，後續需求恐出現回落，加上美股科技類股轉為相對弱勢，也將間接壓抑台股表現，預期短線指數將持續維持在月線附近震盪整理，營收表現佳個股雖有望短線轉強，但股價強勢不會大幅擴散到族群中其他個股，建議在近期指數震盪，擇營收績優股偏多操作。

出口值 美股 期貨

延伸閱讀

華郵：川普非常在意疫苗進度 全為連任考量

川普：安全且有效的疫苗 10月就可能完成

川普瞄準賀錦麗 貼「極左」標籤 把拜登比做「無助傀儡」

紐時：川普只想靠白人票勝選 否認種族偏見

相關新聞

半導體股領軍攻高 台股12,700點沒站穩

台股開高震盪，加權指數收漲62.16點，只是12700點關卡及12672點5日線得而復失。由台積電帶領的半導體類股指數漲...

8月營收創新高股吸睛 法人卡位連續買超這幾檔

台股上市櫃公司8月營收陸續公告中，截至目前已有48家公司單月營收創下歷史新高紀錄，基本面題材吸引法人買盤進場卡位，三大法...

台積電領軍半導體股回升 台股一度漲逾百點

美股因勞動節休市一天，台股今天開高，指數在5日線12670點上下震盪，早盤一度漲逾百點，最高達12702.55點。台積電...

電子權值股穩盤 台股開漲36點

昨日美股因勞動節休市一天，台股今（8）日開盤上漲36.02點，開在12,637.42點，盤面上，台積電（2330）、聯電...

電子熄火 資金轉進三低股

台股月線下彎形成信心壓力，電子股停電，昨（7）日開高走低，外資賣超94億元，連二天賣超。市場資金轉向低價、低基期、低漲幅...

就市論勢／5G、伺服器、NB 聚焦

上周五美股終場大幅收斂跌幅，昨（7）日亞股漲跌互見，台股以小漲開出後，雖一度突破月線，但在大型電子股熄火，轉由二線塑化、鋼鐵、電線電纜、橡膠、資產營建、航運等領漲，指數震盪走低，終場加權指數跌36點，收12,601點。

瑞信論壇 看好亞太科技股

外資圈三大論壇之一的瑞信科技論壇昨（7）日正式登場，今年參與機構多達600家，較往年擴增一倍。瑞信研究團隊指出，亞太科技...

盤中零股撮合 將採二大原則

台股盤中零股交易10月26日起實施，臺灣證券交易所提醒投資人，盤中零股及盤後零股交易制度不同，盤中之申報時間為上午9時起...

證交所投資說明會 回響熱

臺灣證券交易所與寬量國際主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上台灣投資說明會，上周...

中低價傳產股 強勢演出

台股昨（7）日受制於國際股市走跌、外資連二賣，反攻月線12,717點失利，市場資金持續聚焦原物料為主軸的傳產股，尤其國喬...

航運股好旺 法人按讚

貨櫃業迎旺季，歐美線運價持續大漲，花旗環球證券指出，全球載運需求出現結構性成長，樂觀未來一年航運股獲利及股東權益報酬表現...

恒指調成分股 布局相關權證

美股震幅擴大，港股跟著波動，麥格理證券指出，香港恒生指數過去以金融股和地產股為主，市值比重近六成，舊經濟的組合使港股長久...

熱門新聞

太陽能股漲多拉回 茂迪打入跌停

電子熄火 資金轉進三低股

寶齡富錦8日停牌 有可能就快篩試劑進行企業整併

寶齡富錦8日停牌 傳啟動換股整併

台泥公開收購跨越七成門檻 信昌化確定將下市

8月營收創新高股吸睛 法人卡位連續買超這幾檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。