川普又開嗆 台股操作回歸基本面

美股期貨盤在今（8）日呈現跌深反彈的走勢，市場預期美股今晚有望止穩反彈，新台幣延續升值格局，激勵台股今日小幅開高後維持在盤上震盪，但盤勢未有明確方向，導致成交量能持續萎縮，終場指數上漲62.16點，收在12,663點。

不過，美股盤後期貨盤出現反轉跡象，道瓊期貨由上漲逾200點、至翻轉下跌，因美國總統川普表示將限制美中經濟關係，揚言要懲罰創造海外就業機會的美國公司，以此凸顯自己和競選對手拜登不同，也令法人圈解讀為，在總統大選前，美中之間恐持續維持緊張關係。

不過，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，川普此舉應為政治意圖，以勝選為目的，雖持續對中國企業打壓，但預期對股市影響相對有限，因為川普若出手過重，使美股重挫流失選票，將明顯大於打壓中國所獲得的民族意識選票。預期選前雖美中議題將持續發酵，但若股市因此拉回應避免恐慌，可視為投資良機逢低承接。

另外，國內財政部公布最新進出口統計，受華為禁令效發酵影響，台灣8月出口創歷史新高，年增8.3%，表現意外強勁，一口氣寫下五大紀錄，包括單月出口值、電子零組件出口值、資通與視聽產品出口值、對陸港出口值、對美出口值，都創下史上單月新高，因此有望同步帶動上市櫃企業的8月營收表現。

但華為禁令將於9月中生效，後續需求恐出現回落，加上美股科技類股轉為相對弱勢，也將間接壓抑台股表現，預期短線指數將持續維持在月線附近震盪整理，營收表現佳個股雖有望短線轉強，但股價強勢不會大幅擴散到族群中其他個股，建議在近期指數震盪，擇營收績優股偏多操作。