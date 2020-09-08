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炒熱冷門股 金管會宣布造市制度明年6月底上路

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（8）日宣布，為活絡股市量能及提振「優質低流動性」股票的交易性，督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，預期對活絡國內資本市場帶來正面效益，全案規劃在明年6月底上線。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，股票造市者制度將同時導入造市者及交易獎勵參與者（流動量提供者），均由證券自營商參與。

造市標的採以全部股票搭配優質低流動性的冷門股交互挑選方式，冷門股的篩選標準有三大項，包括第一，上市滿一年。

第二，需符合交易面條件，日均成交量、週轉率及波動率較低。

第三，發行面條件，最近年度財報無虧損、EPS大於2元且近一年有配息。

另外，證交所將訂定造市者報價原則及獎勵辦法，包含經手費折減或獎金等。

金管會表示，預期股票造市者制度藉由造市者持續提供合理報價，增加投資人買賣成交機會，當造市標的股票流動性提升後，也將再吸引其他市場參與者投入，帶動整體市場動能，達活絡市場之效。

蔡麗玲表示，證交所今年2月初步徵詢過14家券商，其中有八家明確表示有意願，隨著規劃內容明確後，有意願參與的券商將愈來愈多；依規定，券商須具權證造市商資格，目前有18家。

金管會 證交所 台股

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