台積電、台股多空對作？權證多空各自表述
台股今（8）日在美股休市、盤後電子盤率先反彈帶動，終場指數上漲62點，收在12,663點，上檔仍受制短期均線反壓下，權證看多投資人湧向台積電（2330）、看空的則布局加權指數認售權證，其中，連結台積電的台積電富邦99購01（053564）為最熱門的權證。
美股勞動節休市一天，不過歐股大漲，激勵台股早盤開高，鴻海因進入新機備貨期，8 月營收寫歷年同期新高，玉晶光表示9月客戶端需求旺盛下，蘋概股出現初步止跌回穩的跡象，而兩大半導體龍頭股台積電、聯發科盤中獲得買盤拉抬，帶動指數一度攻上12,700點，終場收小紅十字線，大盤依舊在月、季線之間弱勢整理。
權證市場方面，隨現貨市場反彈，內資、外資對中小型股、大型權值股各自操作中，量能爆出29.2億元，為波段近期以來，首次跌破30億元大關，為台股後市重要多空訊號，占大盤比重為1.1%。
從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為25億元，認售權證成交金額為4.1億元，認購權證成交金額占總成交金額85.7%；認購、認售比值為6倍，市場氣氛仍偏向樂觀。
而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電富邦99購01，成交金額為1,173萬元；認售排名第一的是連結加權指數（IX0001）的台股指麥證01售02（08443P），成交金額為567萬元。
其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證雖包辦多數席次，顯示目前市場投資心態偏多，不過，分析師指出，各家上市櫃公司陸續公布8月營收，儘管股王大立光交出不錯成績，但股價卻反向走弱，接下來權王台積電的表現，將是後市多空信心所在，由於市場觀望期，因此，操作切忌追高殺低。
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