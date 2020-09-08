台股收漲62.16點 三大法人買超9.83億元
台股今(8)日開高一度衝上12,700點，盤中最高達12,702.55點，權王台積電（2330）、聯發科（2454）領軍電子股上攻，但股王大立光、聯電翻黑，終場以12,663,56點作收，上漲62.16點，成交量2,045.72億元；三大法人買超9.83億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超42.55億元，投信買超1.91億元，自營商賣超（合計）34.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超7億元，自營商（避險）賣超27.62億元。
台股今日以12,637.42點開出，美股周一休市，美股電子期貨盤今日走揚，台股由台積電領軍攻，8月營收亮眼的國巨也是上漲表現，聯發科、鴻海收紅，可惜大立光翻黑，指數終場收12,663,56點，漲幅0.49%。
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