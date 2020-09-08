靠「哆啦A夢」學三大心法，他用ETF十年累積千萬資產！

在網路世界中，人稱「哆啦王」的張遠，在真實世界裡是台大歷史學博士。他愛日本漫畫《哆啦A夢》成痴，舉凡「哆啦A夢吃過多少個銅鑼燒」「哆啦A夢裡有多少人被逮捕」等刁鑽問題，都難不倒他，「只要看封面，就知道這集有沒有吃銅鑼燒，」他說。

然而，鮮少人知的是，張遠在研究哆啦A夢的同時，也鑽研投資理財，更靠著哆啦A夢劇情中透露的理財觀念，找到適合自己的投資工具──ETF（股票型指數基金）。

2007年開始嘗試投資，一年後理出頭緒、專注買美股ETF，而後靠著三招投資心法累積逾千萬資產。他，是如何做到的？

心法一〉先儲蓄再投資，利用複利錢滾錢

收錄在哆啦A夢大全集第12集的「增值銀行」故事中，大雄年初拿了一大筆壓歲錢，覺得自己是大富翁，現在花到只剩10元，他懊悔沒聽哆啦A夢的話，把錢存在媽媽那、避免花掉。

看著後悔的大雄，哆啦A夢拿出「增值銀行」道具，要大雄把10元存在裡面，大雄覺得存10元有什麼用，哆啦A夢教訓他並說了「積少成多」的概念。

同時也解釋，銀行每小時有一成的利息，也就是「存入10元，1小時之後會變成11元」。大雄不開心地說：「才1元而已」。

哆啦A夢接著說：「兩小時會變12元1角、三小時13元3角1分、八小時後會變兩倍，一天大概會變100元，存一個禮拜就會變成9000萬！」大雄大吃一驚，馬上高興地說：「我存！我存！」

張遠說，增值銀行故事中，透露「儲蓄、複利」的理財觀念。

首先，投資之前，一定要先存一筆緊急預備金，剩下的閒錢再拿去投資，「最好四年內不會動用到的資金，再拿來投資，」他說，沒有足夠儲蓄，就跑去投資是很危險的事。

再來，積少成多的概念套用在投資上，可解釋為「本金」的重要性，慢慢累積本金，長期累積的資產是相當可觀的。

至於大雄存入10元，一小時之後會變成11元，單利計算的話，每小時只會多1元，但哆啦A夢計算給大雄看的數字中，若不把利息拿出來花，再投入「複利」滾動，存一個禮拜就會變成9000萬。

因此，張遠投資大多買不配息的商品，並選擇累積或將配息自動再投入，透過複利的威力，讓資產增長更有效率。

心法二〉長期投資不盯盤，避免情緒受影響

哆啦A夢故事中，大雄存錢一個小時，就不停關注金錢增長多少。張遠說，這不僅對投資沒有幫助，反而增加不安的情緒，更嚴重可能會做出不適當的投資決策。

其實，張遠從小就有「儲蓄」的習慣，30歲博士班畢業那年，把幾十萬元的存款拿來嘗試投資外幣、基金。為了深化自己的投資觀念，他積極閱讀《漫步華爾街》《投資金律》這兩本書，並從中領悟到「猜測股票漲跌、追逐新聞報導中的投資標的，是不可靠的。」

由於張遠打定主意，就是要做長期投資，且不追逐漲跌，也不偏好選股，符合他需求的商品，就是ETF。

行動派的他，2008年在美國券商開了戶，便開始透過ETF分散投資全球股、債。他投資的ETF包含美國大型股、歐洲大中型股、新興市場股票、全球投資級債券等。

「我小時候就喜歡讀歷史，買了全球區域的基金，就有環遊世界的感覺，」張遠笑著說。

投資是理財的一部分。張遠說，很多人想透過投資賺錢，但ETF指數投資的核心是「目標取向」，而非「績效取向」，他分享自己投資的目標，為了資產配置、退休規劃。

只要累積一筆閒錢，就會投入ETF。張遠起初擬定「82法則」投資策略，即配置八成股、加上二成債、原物料和REITs等。每半年或一年檢視績效，並做再平衡，將投資部位調整為最初的設定比重。

過去10年的平均年化報酬率都有6％～7％，去年股債市表現佳，年化報酬率更高達近13％。靠著每年紀律地投資，去年資產也順利累積到千萬元。

為了確保資產的安全，去年張遠也調整ETF配置，同樣投資全市場，但配置比例改為四成股、四成債，一成特定類股（如房地產REITs）以及一成原物料，另為了降低費用率，近幾年多配置英國的ETF，以降低長期投資成本。

他認為，擬定長期投資策略之後，就不要過度關注標的，應專注自己的生活目標。

心法三〉不要忽視資金的流動性

回到增值銀行故事中，胖虎和小夫因為貪圖利息高，就把可動用的資金，全放在未到期「絕對拿不回來」的增值銀行定存中。某天，小夫在玩具店看到很想要買的模型，吵著不要存定存，要把錢拿回來，但銀行說不行，氣著小夫大吵。

「投資之前，除了要有隨時可動用的足夠準備金之外，投資盡量不要把錢放在缺乏流動性的地方。」張遠強調，很多高報酬的商品，流動性都相當差。

遵循「長期累積、指數投資、資產配置」的投資觀念，張遠選擇了ETF當作「懶人投資」工具。他認為，投資前應做好功課，並選擇適合自身的投資商品，接下來只要專注於日常生活和目標即可。

（作者／許雅綿 本文出自2020.9.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）