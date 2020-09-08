台股的明斯基時刻到了？聯準會繼續帶弱美元？

美國總統大選距今不到兩個月，全球政經環境跟著動盪，美股、台股上週都慘摔，之後行情怎麼走？投資人該留意哪些變數？快來關注本週夯財經。

▌台股：台股上週五慘摔，今天（9／7）又小跌、挑戰月線不成，建議投資人留意短期是否跌破台股季線。 ▌美股：美股3日暴跌、跌幅近三個月以來最慘。投資人仍需留意美股漲多拉回的高檔震盪，尤其是過去幾個月領漲的大型科技股，以及與其連動的股票。 ▌歐洲央行（ECB）董事會定於本週舉行。預期寬鬆貨幣政策不會改變，但建議關注歐元走向。 ▌英國脫歐（Brexit）本週貿易談判進入最終的第八輪。英相強森下通牒要在10月達成協議，否則不排除「硬脫歐」。

台股》明斯基時刻還沒來？專家喊1萬3200點

台股陷入整理。今天（9／7）開高震盪，最終下跌36.55點，收在1萬2601.4點、成交量約2226.48億元，挑戰月線（1萬2720點）未果，看來仍未甩開上週五重摔的低迷氣氛。

上週五台股一度跌破200點，終場跌約120點，收在1萬2637.95點，導致週線翻黑。

「安聯台灣科技基金」經理人廖哲宏指出，近來台股進入高檔震盪，尤其電子股因為過去漲幅最大，短線調節壓力也較大，已經開始進入整理格局。他觀察，市場資金開始轉至低評價個股、綠能產業與部分傳產類股。

目前台股之所以仍能撐住「萬二」行情，主要支撐力道來自內資。今年以來外資從台股提款超過6000億元，目前動向仍難捉摸，因此廖哲宏提醒投資人應該留意短期是否跌破台股季線（約1萬2300點）。

不過，依舊有經濟學家抱持樂觀。「台股的明斯基時刻（Minsky Moment）還沒到來！」永豐金首席經濟學家黃蔭基近日對媒體表示，要看股市有沒有泡沫得看本益比（PE），而現在台股大約20倍，預估今年的高點上看1萬3200點，目前回檔只是修正，還不到景氣往下的轉折點。

他研判下半年會比上半年好，2021年的經濟也將比今年來得好；而主計總處也確實預估台灣在今年的GDP成長率為1.56％、2021年將是3.92％。

廖哲宏建議，在資金行情未歇之前，雖然短線震盪，但可布局新產品、新應用與新贏家概念股，採取「選股不選市」的中長期策略，像是Apple Silicon、Mini LED等概念股值得研究。

美股在上週的下半週慘跌，讓投資人害怕「泡沫要爆了嗎？」這起因於疫情以來，美股由尖牙股（FAAMG）等科技股領漲，但近日投資人居高思危、獲利了結帶來的拋售潮，也讓向來有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）飆升至10週來的高點、飆破30。

不過，美股是否反轉或驚驚漲，關鍵在於聯準會是否關水龍頭？近日市場最關心的就是9／16聯準會召開會議，這將是美國在11月總統大選之前最後一次的利率決策會議。

但可預見，聯準應該會持續印鈔票。8／28（台灣時間）聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）發布新的貨幣政策框架，表示將過去實現長期2％通膨目標的政策，改為容許一段時間內平均2％的通膨目標，而聯準會會放手讓通膨溫和超過2％，以弭補過去持續低於2％的通膨缺口。

大白話來說，就是聯準將持續灑錢，即使未來通膨超過2％。市場預期，鮑威爾將緊盯美國就業數據來救市，但目前美國因新冠疫情而死亡的病例持續減少、上週公布的數據又顯示失業率從7月的10.2％降至8月的8.4％。如此情況下，聯準會要再次降息、轉為負利率的可能性很小。

美元》四大理由將讓美元持續走弱！

聯準會貨幣框架這樣一轉，美元更難振作。美元指數從今年5月跌破100之後，近日持續摜破92價位，這也連帶讓新台幣持續走強。

大拇哥投顧（TAROBO）認為「弱美元」會是長期走勢，四大理由包括聯準會維持鴿派、美國持續購債會降低美元價值、量化寬鬆會加速通膨，耐人尋味的是政治因素。

TAROBO觀察，11月美國總統大選過後，不論是川普連任或政黨輪替，都將為美國政治帶來不確定性，也拉低了對美元的信任感，美元短時間要再重回強勢貨幣格局，挑戰不小。

（作者／林讓均 本文出自2020.9.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）