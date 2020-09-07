快訊

「吼吼吼」與「衣不蔽體」：台灣文化基礎教育，誰帶頭做？

元大高股息龍頭基金強吸7萬人 晉升定期定額人氣王

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
註：元大高股息龍頭基金之7萬戶包含非傳統通路，目前尚未入列公會統計前十大定期定額基金。資料來源：投信投顧公會、CMoney，統計至7月底
註：元大高股息龍頭基金之7萬戶包含非傳統通路，目前尚未入列公會統計前十大定期定額基金。資料來源：投信投顧公會、CMoney，統計至7月底

今年來新基金表現突出，不僅頻傳募爆消息，不少基金公開上架後也持續成長，包括上半年高配息引發市場轟動的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，傳出定期定額總戶已達7萬人，才半年就躍升境內基金定期定額人氣第一，較第二名遠多出5萬人！

值得注意是，元大高股息龍頭基金擁7萬戶定期定額投資人，主要統計元大銀行、元大證券等元大通路及主要銀行通路，若是看目前的投信投顧公會數據，通常不包含證券等非傳統通路，不會有7萬人如此驚人的數字。不過，隨著人氣續增，也有法人認為，目前還沒被公會正式列為定期定額十大基金的龍頭基金，第4季仍有機會衝上前十。

據報導，元大高股息龍頭基金近期強打定期定額，過去一個月，戶數成長飛快，累積已有7萬戶定期定額，平均每人扣款1萬元。依公會數據，近年沒有一檔境內基金的定期定額戶數能超過2萬，1萬多人就很了不起，因此消息一出，業界人士無不驚嘆龍頭基金強大的吸引力。

元大高股息龍頭基金上半年募集時，主打高配息、月月配還年終配，滿滿的配息讓投資人配好配滿，成立就有500億左右的水準，已打破市場紀錄。而基金也任命元大投信內部資深操盤手操盤，迄今表現敗大盤，令人期待基金將在10月進行的首次配息評價和年終配成果。

為讓基金人氣不太快散，元大金集團近期又動員號召定期定額，累積基金扣款已達7萬戶，一舉衝上境內基金定期定額人氣第一。依公會到7月底數據，雖然境內基金逼近3,000檔，但定期定額只有三檔基金扣款戶破萬。

這三檔分別是統一大滿貫-A類型、國泰中小成長-新台幣、以及統一強漢-新台幣，各有1.45萬、1.26萬及1.01萬名定期定額投資人。扣款筆數來看，也以統一大滿貫-A類型達2.1萬筆最多，其他低於2萬，不過以龍頭基金有高達7萬人投資，扣款筆數應不會和7萬差太多，可能一口氣拿下定期定額人數、扣款數雙冠王。

至於類型來看，不論龍頭或其他扣款數領先的熱門基金，共同特色都是投資台股的基金，統一大滿貫、國泰中小成長等更是老招牌。以台股近年長多短空，迭創新高，年化報酬率可達7%～8%，其實長扣容易賺錢，值得留意。

元大金 高股息 配息

延伸閱讀

台股暴跌散戶狂搶這檔ETF 爆出12萬多張天量

不只瘋避險 高股息也夯！這幾檔ETF投資人搶買

元大高股息龍頭 可長抱

相關新聞

寶齡富錦8日停牌 有可能就快篩試劑進行企業整併

寶齡富錦（1760）今（7）日公告將在8日停牌，有可能就公司所開發的新冠病毒抗原快篩試劑，與海外其他公司進行股權交換或企...

外資連二賣 賣超兩大類股最多

台股今(7)日收12,601.4點，三大法人賣超120.51億元，其中外資賣超94.66億元，連二賣，統計外資賣超前十大...

台新投顧黃文清：台股9月行情看投信季底作帳演出

台股在技術指標下彎、月線遲遲未能有效站回下，投資人對後市多空莫衷一是之際，台新投顧副總黃文清表示，台股9月行情主要的多頭...

傳中芯被列黑名單 外資喊買這三家台廠

中芯國際可能被美方列入黑名單，雖消息待證實，但外資圈已領先模擬預測，其中，高盛認為中芯可能有持續發展成熟製程、或完全無法...

美國制裁、中芯喊冤 牽動台股後市多空

美股上周五（4日）雖持續修正，但下半場跌幅收斂，留下長下影線，市場預期今晚有望先行止穩甚至反彈，因此，台股今日並未因美股...

台股收跌36.55點 三大法人賣超120.51億

台股今(7)日開高走低，盤中一度拉升至12,725.05點，但權王台積電下跌作收，聯電（2303）雖然漲停，但不敵整體電...

統一證前8月合併獲利21.54億 EPS1.539元

統一證（2855）公告8月稅後盈餘1.6億元，每股純益0.121元；累計今年前八月累計稅後盈餘為21.5億元；今年前八月...

台股紅翻黑 下跌36點收12,601

台股今（7）日開高震盪，早盤指數走高，站上12,700關卡，不過午盤過後調節壓力出現，台積電（2330）震盪翻黑，拖累指...

台股土洋對作 外資上周這檔股票賣最多

台股近期呈現土洋對作的震盪走勢，證交所統計，外資上周在集中市場賣超296.92億元，以賣超華航8.81萬張最多，買超則以...

每個月3,000元買台股 40年攢出千萬退休金

低利率時代，高息投資成為顯學，尤其優質高股息基金，可分散風險，倚靠經理人專業選股，近一年來廣受投資人青睞，法人分析，及早...

凱基投顧：台股長多格局不變 需留意產業面與國際變數

凱基投顧最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明（2021）年，主因新冠肺炎疫情加速數位經濟提早來臨，帶動科技股今年第...

運價飆漲 長榮、陽明及華航股價同創波段新高

海、空運運價一路飆漲，長榮（2603）、陽明（2609）股價創波段新高，其中，長榮海運最高來到19.75元、漲幅達5%，...

熱門新聞

聯電竄高漲停 26萬張買盤追價

國泰永續高股息人氣破15萬 1指標已超車0050

遠傳兩階段入股亞太電 這家電信跌勢較重

傳中芯被列黑名單 外資喊買這三家台廠

運價飆漲 長榮、陽明及華航股價同創波段新高

「假外資」回流 掃貨小型股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。