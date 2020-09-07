元大高股息龍頭基金強吸7萬人 晉升定期定額人氣王

今年來新基金表現突出，不僅頻傳募爆消息，不少基金公開上架後也持續成長，包括上半年高配息引發市場轟動的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，傳出定期定額總戶已達7萬人，才半年就躍升境內基金定期定額人氣第一，較第二名遠多出5萬人！

值得注意是，元大高股息龍頭基金擁7萬戶定期定額投資人，主要統計元大銀行、元大證券等元大通路及主要銀行通路，若是看目前的投信投顧公會數據，通常不包含證券等非傳統通路，不會有7萬人如此驚人的數字。不過，隨著人氣續增，也有法人認為，目前還沒被公會正式列為定期定額十大基金的龍頭基金，第4季仍有機會衝上前十。

據報導，元大高股息龍頭基金近期強打定期定額，過去一個月，戶數成長飛快，累積已有7萬戶定期定額，平均每人扣款1萬元。依公會數據，近年沒有一檔境內基金的定期定額戶數能超過2萬，1萬多人就很了不起，因此消息一出，業界人士無不驚嘆龍頭基金強大的吸引力。

元大高股息龍頭基金上半年募集時，主打高配息、月月配還年終配，滿滿的配息讓投資人配好配滿，成立就有500億左右的水準，已打破市場紀錄。而基金也任命元大投信內部資深操盤手操盤，迄今表現敗大盤，令人期待基金將在10月進行的首次配息評價和年終配成果。

為讓基金人氣不太快散，元大金集團近期又動員號召定期定額，累積基金扣款已達7萬戶，一舉衝上境內基金定期定額人氣第一。依公會到7月底數據，雖然境內基金逼近3,000檔，但定期定額只有三檔基金扣款戶破萬。

這三檔分別是統一大滿貫-A類型、國泰中小成長-新台幣、以及統一強漢-新台幣，各有1.45萬、1.26萬及1.01萬名定期定額投資人。扣款筆數來看，也以統一大滿貫-A類型達2.1萬筆最多，其他低於2萬，不過以龍頭基金有高達7萬人投資，扣款筆數應不會和7萬差太多，可能一口氣拿下定期定額人數、扣款數雙冠王。

至於類型來看，不論龍頭或其他扣款數領先的熱門基金，共同特色都是投資台股的基金，統一大滿貫、國泰中小成長等更是老招牌。以台股近年長多短空，迭創新高，年化報酬率可達7%～8%，其實長扣容易賺錢，值得留意。