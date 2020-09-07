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外資連二賣 賣超兩大類股最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日以12,645.93點紅盤開出，早盤指數衝高，一度拉升至12,725.05點，但權王台積電下跌作收，聯電雖然漲停，但不敵整體電子股走弱。 圖／聯合報系資料照
台股今日以12,645.93點紅盤開出，早盤指數衝高，一度拉升至12,725.05點，但權王台積電下跌作收，聯電雖然漲停，但不敵整體電子股走弱。 圖／聯合報系資料照

台股今(7)日收12,601.4點，三大法人賣超120.51億元，其中外資賣超94.66億元，連二賣，統計外資賣超前十大個股中，以面板股及航運股居多，且同步遭外資連二賣，群創、友達、長榮（2603）、彩晶遭外資賣超逾萬張；法人認為，兩大變數下，指數衝高後修正可能性大增，但看好科技股仍將是未來台股上攻的領頭羊。

台股今日以12,645.93點紅盤開出，早盤指數衝高，一度拉升至12,725.05點，但權王台積電下跌作收，聯電雖然漲停，但不敵整體電子股走弱，盤面上以傳產股龍頭表現較抗跌，指數震盪翻黑，終場以12,601.4點作收，下跌36.55點；三大法人賣超120.51億元，連二賣，其中外資賣超94.66億元，連二賣，投信賣超11.1億元，自營商賣超（合計）14.74億元。

統計今日外資賣超前十大依序是富邦VIX、群創、台積電、友達、長榮、彩晶、國產、元大台灣50反1、華航、和桐；外資今日賣超富邦VIX達44,144張，居賣超之冠。

另外，外資賣超群創25,404張、賣超台積電12,987張、賣超友達12,559張、賣超長榮12,428張、賣超彩晶11,656張，都呈現連二賣的情況，華航也是連二賣。

外資今日買超前十大依序是旺宏、聯電、欣興、華邦電、宏碁、富邦臺灣加權反1、中鋼、新光金、南亞科、華新；外資今日買超旺宏58,721張、買超聯電19,461張、買超欣興10,168張、買超華邦電8,819張，旺宏、聯電、華邦電都是市場點名可望出現中芯轉單效應的公司。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，股市在衝高至13,000點漲多之後，預期第3季震盪幅度將加大，指數衝高後修正可能性大增，主要受兩大變數的影響，一是新一波華為禁運令在9月15日以後台積電、聯發科等都不能再出貨給華為，中國是否報復需進一步觀察。

二是目前川普民調落後，是否以激化中美貿易戰為議題，也是第3季股市最大/變數。不過，整體而言，抗病毒藥物臨床結果偏向正面，疫苗也露出曙光，使股市對疫情驚恐不再，轉為熱錢追逐收益，推升股市比預期強勁。

另外，各國央行相繼推行QE，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，持續有利風險性資產表現，預期台股在第4季至明年第1季仍有高點可期，可利用第3季的回檔修正逢低布局。

沈建宏指出，市場擔憂半導體庫存升高，但評估為短期庫存調整現象，預估5G趨勢仍不變，新產品、新規格科技產品仍將在年底到明年第1季陸續上市，半導體庫存調整僅為短期現象，科技股仍將是未來台股上攻的領頭羊。

沈建宏說，就短線分析，預期第3季股市將面臨更大震盪，急漲之後，科技股建議著重停利與輪動，第3季部分傳產股可能成為短期科技股獲利了結後的資金避風港；但長線來看，科技股成長趨勢確立，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈及高股息殖利率個股等；此外，國際車市先後復甦，車用半導體庫存在第2季之後陸續下降，下半年也看好汽車及車電供應鏈。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，近期台灣科技股籠罩在華為風暴下，市場擔憂禁令問題，且先前股價也已走高，面臨獲利了結壓力，此外，iPhone傳出零組件出問題也為市場帶來雜音，加上美股科技股領跌效應，台股科技族群先後進行回檔整理，大盤表現震盪，後續需靜待市場利空逐漸淡化，預料9月指數將維持箱型區間整理。

王耀龍說，中長期來看，在全球主要央行寬鬆立場未變、市場流動性佳，經濟有望持續改善，加上台股在基本面、殖利率、產業競爭力上仍有優勢，中長期投資前景仍值得期待，在產業趨勢方面，科技股仍是當前投資主流，包括半導體、5G相關、蘋果供應鏈、高速傳輸等成長趨勢佳，與新產品、新應用和規格生及相關的題材仍值得持續關注。

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