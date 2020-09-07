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台新投顧黃文清：台股9月行情看投信季底作帳演出

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台新投顧副總經理黃文清。圖／聯合報系資料照
台新投顧副總經理黃文清。圖／聯合報系資料照

台股在技術指標下彎、月線遲遲未能有效站回下，投資人對後市多空莫衷一是之際，台新投顧副總黃文清表示，台股9月行情主要的多頭演出，就是投信季底作帳行情，其中，作帳標的的蘋果供應鏈、汽車電子等中小型股走勢，吸引市場目光。

台股本波從8月中下旬美國公布華擴大禁令以來，波段漲多的電子股都面臨不輕的調節壓力，許多法人在換股的過程中，將抽離電子股的資金分二路，一部分以漲幅落後的傳產股為主，另一部分是以面板、太陽能等低基期電子股上，近期可持續密切留意投信等法人對此兩大族群的持股動向。

黃文清表示，目前法人圈對投信季底作作帳行情中，辨識度最高的標的，為業績成長的中小型股，就基本面來說，包括營收成長的蘋果供應鏈、長線趨勢看好的電動車供應鏈，以及傳產的工具機、汽車零組件、政策受惠的風力發電與太陽能、低基期的面板等族群上。

台股 黃文清

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