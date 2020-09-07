傳中芯被列黑名單 外資喊買這三家台廠

中芯國際可能被美方列入黑名單，雖消息待證實，但外資圈已領先模擬預測，其中，高盛認為中芯可能有持續發展成熟製程、或完全無法生產兩種情境，雖下修財測但仍看好成長重申「買進」；花旗則認為，中芯最壞情況是終止營運，因為中芯設備、技術都太倚賴美國，沒有其他出路，評等維持「賣出」。

花旗並點名，台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）為三大受惠台廠。利空打擊中芯國際今天早盤重挫後，午盤持續暴跌，港股收盤該股累跌22.88%，收18.24港元。港股也被拖累翻黑。但聯電漲停，世界早盤飆9%，台積電則開高走低收跌0.7%，收426元。

高盛表示，中芯國際被納入黑名單，雖然還有待確認，但借鏡華為經驗，若中芯不幸被防堵，兩種情境可能發生，一是仍可量產成熟製程，但先進製程無法再推進，二是成熟和先進製程都被迫終止。

高盛預估，第一種情境，中芯國際2021～2025年獲利將比該券商預測短少5%～14%，第二種情境減少3%～48%。目前高盛對中芯2020～2022年投入資本支出預估67億、47億及54億美金，每股純益為0.05、0.05、0.09美元。雖仍看好中芯持續成長，但顧慮短線投資人將賣股，目標價從42港元調降為28.7港元。

花旗則在先前喊買台積電、初評中芯國際「賣出」後，認為美方動作無疑讓中芯營運雪上加霜。由於中芯高度倚賴美國軟體和設備，一旦被列為黑名單，恐不像華為那麼容易找到替代商，所有美國企業都會停止與中芯合作，使中芯無論產能擴張或技術升級全面被迫終止。

花旗表示，中芯因應潛在衝擊，近期可能開始尋找潛力供應商，但與美國的設備等級相比，中芯製程演進速度還是無可避免放緩。而一旦消息成真，台積電、聯電、世界先進及華虹半導體率先受惠。

摩根大通則發布科技股策略指出，中芯相關設備廠和中國晶圓代工廠都面臨利空衝擊，但長線中國去美化加速，市場對台灣IC設計、半導體服務等供應鏈的外溢效益想像更大，將更有成長表現。