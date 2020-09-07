快訊

直播／新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者還原當時情況

台股長多格局不變 年底留意產業面與國際變數

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

凱基投顧發布最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明年，主因新冠疫情加速數位經濟提早來臨，帶動科技股今年第2季財報與展望遠優於預期，進而觸發市場於6月底開始上修台股獲利；以及用今年預估本益比來看，評價或許已來到長期高峰，惟若用明年的獲利角度來看，其實本益比並不高，市場對明年獲利預估也仍在上修當中。

凱基投顧認為，科技股因數位經濟加速、5G升級、中國去美化等因素使然，將會產生結構性的復甦，並帶動獲利呈V轉。

凱基投顧指出，今年3月下旬開始全球股市的迅猛漲勢主要係由少數大型科技公司所驅動， S&P 500的六大科技公司合計上漲32%，而此科技狂潮亦見於亞洲，新興市場的六大科技股（阿里巴巴、騰訊、台積電、三星、美團以及納斯帕斯）今年以來合計上漲27%，而其他股票則合計下跌1.5%。

此外，新冠肺炎所引發的全球衰退雖為百年之最，然而與以往的經驗不同，本次衰退對經濟的影響並非全面性的，衝擊最大的是以人與人接觸為基礎的服務業，對一般製造業的影響較小；而科技業所受的影響最為輕微，部分次產業甚至受惠，例如網購、外賣與視訊會議等。

且疫情爆發以來，台灣的出口數字在科技產品年增率維持在12%，而非科技產品則衰退高達15%，顯示疫情對科技業的影響甚微。以S&P 500來看，今年預估整體獲利衰退19%，而科技股僅小幅衰退0.3%。

不過，凱基投顧仍提醒，此次科技股狂潮仍存在兩項風險，包含美中關係與美國加強對大型網絡平台公司的監管，以及景氣復甦使科技股的吸引力相對下降。凱基投顧依然看好未來一年股市的表現，但建議投資人除關注科技股外，亦應採取均衡的投資策略逐漸佈局非科技股。

凱基投顧 科技股 疫情

延伸閱讀

每個月3,000元買台股 40年攢出千萬退休金

凱基投顧：台股長多格局不變 需留意產業面與國際變數

外資匯出創高 黃天牧：是匯出現金股利，台股沒問題

台股開盤小漲7點 震盪走高

相關新聞

每個月3,000元買台股 40年攢出千萬退休金

低利率時代，高息投資成為顯學，尤其優質高股息基金，可分散風險，倚靠經理人專業選股，近一年來廣受投資人青睞，法人分析，及早...

台股土洋對作 外資上周這檔股票賣最多

台股近期呈現土洋對作的震盪走勢，證交所統計，外資上周在集中市場賣超296.92億元，以賣超華航8.81萬張最多，買超則以...

運價飆漲 長榮、陽明及華航股價同創波段新高

海、空運運價一路飆漲，長榮（2603）、陽明（2609）股價創波段新高，其中，長榮海運最高來到19.75元、漲幅達5%，...

凱基投顧：台股長多格局不變 需留意產業面與國際變數

凱基投顧最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明（2021）年，主因新冠肺炎疫情加速數位經濟提早來臨，帶動科技股今年第...

中芯列黑名單 法人點名台積、世界先進將受惠

美國國防部擬將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列為貿易黑名單，分析師指出，中芯國際為全球第四大晶圓代工廠，市占率約6%，一旦禁...

台光電今除息 盤中呈現貼息

銅箔基板大廠台光電（2383）今（7）日展開除權息，早盤最高來到168元，惟股價開高走低，盤中由紅翻黑，呈現貼息狀態。

外資匯出創高 黃天牧：是匯出現金股利，台股沒問題

外資前8月匯出金額高達157億美元，創下史上新高紀錄，加上最近傳出假外資在台股進出頻繁小型股。

世紀鋼亮燈漲停 風電族群成為盤面多頭主力

風電族群今（7）日擔任多頭急先鋒，世紀鋼（9958）盤中攻上漲停板，帶動整體族群上揚。今日風電族群中的大亞、華城、永冠、...

台股開盤小漲7點 震盪走高

台股今（7）日開盤震盪走高，上漲7.98點，開在12,645.93點，而聯電（2303）受惠利多消息帶動，股價攻上漲停，...

美科技股跌幅收斂 分析師：台股力爭站回月線

美股上週在科技股大幅拉回下，週線收黑，不過5日尾盤跌幅有所收斂，分析師表示，台股維持12500點至13000點區間震盪格...

今年外資流出超過6,000億元 支撐台股動能主要來自內資

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，最近台股進入高檔震盪，由於過去電子股漲幅最大，所面臨短線調節壓力也較大，致使電子股已經...

傳產類股周KD黃金交叉 多頭結構成形

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，科技股因華為受到美國禁止令影響擴大，近一個多月來持續拉回整理，部分跌深反彈個股，...

熱門新聞

聯電竄高漲停 26萬張買盤追價

國泰永續高股息人氣破15萬 1指標已超車0050

「假外資」回流 掃貨小型股

運價飆漲 長榮、陽明及華航股價同創波段新高

三檔金融股 防禦力強

買氣強大股／長榮、冠德 獲利驚艷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。