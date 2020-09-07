凱基投顧：台股長多格局不變 需留意產業面與國際變數

凱基投顧最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明（2021）年，主因新冠肺炎疫情加速數位經濟提早來臨，帶動科技股今年第2季財報與展望遠優於預期，進而觸發市場於6月底開始上修台股獲利；以及用今年預估本益比來看，評價或許已來到長期高峰，惟若用明年的獲利角度來看，其實本益比並不高，市場對明年獲利預估也仍在上修當中。

凱基投顧表示，科技股因數位經濟加速、5G升級、中國去美化等因素使然，將會產生結構性的復甦，並帶動獲利呈V轉。

凱基投顧說，今年3月下旬開始全球股市的迅猛漲勢主要係由少數大型科技公司所驅動， S&P 500的六大科技公司合計上漲32%，而此科技狂潮亦見於亞洲，新興市場的六大科技股(阿里巴巴、騰訊、台積電、三星、美團及納斯帕斯)今年以來合計上漲27%，其他股票則合計下跌1.5%。

新冠肺炎所引發的全球衰退雖為百年之最，然而與以往的經驗不同，這次衰退對經濟的影響並非全面性的，衝擊最大的是以人與人接觸為基礎的服務業，對一般製造業的影響較小；而科技業所受的影響最為輕微，部分次產業甚至受惠（如：網購、外賣與視訊會議等）。

疫情爆發以來，台灣的出口數字在科技產品年增率維持在12%，而非科技產品則衰退高達15%，顯示疫情對科技業的影響甚微。以S&P 500來看，今年預估整體獲利衰退19%，而科技股僅小幅衰退0.3%。

惟凱基投顧提醒，此次科技股狂潮仍存在兩項風險，包含美中關係與美國加強對大型網絡平台公司的監管，以及景氣復甦使科技股的吸引力相對下降。凱基投顧依然看好未來一年股市的表現，但投資人除關注科技股外，亦應採取均衡的投資策略逐漸布局非科技股。