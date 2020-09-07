運價飆漲 長榮、陽明及華航股價同創波段新高

海、空運運價一路飆漲，長榮（2603）、陽明（2609）股價創波段新高，其中，長榮海運最高來到19.75元、漲幅達5%，陽明股價來到12元，漲幅達4.3%；另外，受惠於航空貨運市場大好，華航（2610）股價來到9.35元、漲幅4%。

國內的法人也不斷上修全年獲利報告，國內的業界也推估，長榮、陽明的第3季的獲利相當可期，法人跟業內都推估，以目前遠東-美西及美東的運價，長榮今年單第3季獲利上看60億元，推估每股稅後盈餘上看1.2元，另外，陽明、台驊、中菲行及捷迅等第3季的獲利也不容小覷。

另外，法人則認為，華航第3季在貨機市場的加持下，降低客運營收下滑的衝擊；再加上油價走低加持，第3季有望出現獲利；然而疫情對航空業的衝擊空前絕後，第4季以後市場變化透明度仍低，未來也會持續擴大貨運布局，爭取商機。

市場專家指出，今年法人持續上修長榮、陽明獲利，主要是今年海運市場在是兩大利多同步加持下，造就海運業百年難得一見的多頭大行情；首先除了運價大漲外，還因為油價大跌，讓成本急速降低，讓海運業的獲利跟著急速浮現。

今年遠東-美東及遠東-美西線兩航線大漲，由最新運價跟今年初相比，今年以來漲幅分別為61%及129%，運價回升幅度明顯；至於遠東-歐洲原本表現比較溫和，然而歐洲線9月開始加收旺季附加費，這三大航線一起漲，推升獲利想像空間。

長榮、陽明目前美國線的占比約為40%、歐洲線約30%，其餘為亞洲區間航線；隨著這波運大漲，美國線營收、獲利占比會持續攀升，所以法人普遍開始看好長榮海運第3季的獲利，有些樂觀的法人，還已經推估長榮海運第3季獲利上看60億元，每股稅後純益上看1.2元。