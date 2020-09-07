證交所引資說明會 995場會談熱度爆棚

證交所與寬量國際主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上台灣投資說明會，上周圓滿成功。證交所攜手業界先進突破地域限制，在短短一周安排38家上市櫃公司與全球131家投資機構進行995場一對一會談，與會公司及投資人均熱烈回應。

證交所活動中，透過近期吸引國際投資人關注的台灣資本市場優勢、公司治理發展及ESG展望，向外資法人說明台灣資本市場價值。證交所表示，雖然全球受到疫情衝擊，金融市場波動，但台灣上市公司基本面表現及公司治理發展持續推助資本市場前行。8月25日主管機關頒布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，更帶領台灣資本市場邁向新里程。

寬量國際策略長谷月涵於專題中指出，台灣應對新冠肺炎表現出色，私人企業與政府資產負債表維持穩定。面臨股價高漲和經濟弱化的雙重壓力，全球股市有下檔風險，但台股受惠高科技族群抗跌及企業槓桿較低，有機會扮演資金避風港。

本次引資也是今年4月6日至10日證交所與寬量國際合作後，雙方再度合辦說明會，其中，為進一步增進台灣同業先進密切交流，寬量國際並於9月4日安排投資人關係雙向交流閉門會議，探討資本市場市值迭創新高下，上市公司如何創造股東價值。參與者熱烈響應，為本次引資活動寫下新頁。

相關專題演講影片均已置於證交所Webpro 3.0影音傳播網，提供投資人瀏覽，可洽證交所網站「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」，或點擊網頁。