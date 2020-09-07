「新恒指」納入阿里巴巴 台股權證跟著漲

美股震幅擴大，港股跟著波動，麥格理證券指出，香港恒生指數過去以金融股和地產股為主，市值比重近六成，舊經濟的組合使港股長久來缺乏動力，但今（7）日起恒生指數將納入阿里巴巴、小米、及藥明生物等新經濟股，估值可望拉高，波動進一步放大，投資人可參考台股中直接連結港股的指數型權證。

今天早盤港股一度飆升，台股中的恒指權證也勁揚，隨後雖拉回，但法人認為，新經濟股納入後，港股趨勢看升，可持續追蹤。

今年5月，恒指公司進行重大變革，公布納入第二上市（S股）及同股不同權（W股）的企業為恒指成分股，市場期待有成長性的新經濟科技股帶領恒指攀高。

據統計，恒指前一次大幅變動成分股，是五季之前，近一次季度檢討於8月14日公布將納入阿里巴巴、小米和藥明生物，與此同時，舊經濟的信和置業、中國旺旺和中國神華被剔除，相關調整9月7日起生效。

而新成分股生效後，阿里巴巴權重將達到上限5%、小米及藥明生物權重為2.6%、1.8%，騰訊仍為最高權重股，權重由11.48%降至10%，滙豐權重也從8.86%降至8.14%。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真表示， 過去恒指本益比長期處於10倍至11倍，現在納入高估值的經濟股，市場預期恒指估值拉高，波動性有機會增加。

麥格理證券日前掛牌八檔連結恒生指數的認購售權證於台股，投資人若看好後市，可留意價平到價外15%，距到期日90天以上的恒指認購權證，反之看空可參考認售權證，多空操作都能通。