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恒指新成分股生效 納入阿里巴巴、小米、藥明生物

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

恒生指數成分股過去都是以金融股及地產股為主，市值比重接近六成，新成分股納入阿里巴巴小米及藥明生物，信和置業、中國旺旺、中國神華被剔除，新成分股變動在今（7）日生效。

恒指前一次變動成分股是在5季以前，最近一次季度檢討8月 14 日公布，一如市場預期成分股納入阿里巴巴、小米及藥明生物，新成分股生效後，阿里巴巴權重將達上限5%、小米及藥明生物權重分別為2.6%及1.8%，騰訊仍是最高權重股，但權重由11.48%降至10%，滙豐權重由8.86%降至8.14%。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真表示，過去恒指的本益比長期處於10至11倍的水平，現在納入高估值的經濟股，市場預期恒指的估值可望拉高，波動性有機會增加。

阿里巴巴 小米

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