中芯列黑名單 法人點名台積、世界先進將受惠

美國國防部擬將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列為貿易黑名單，分析師指出，中芯國際為全球第四大晶圓代工廠，市占率約6%，一旦禁令上路，台灣晶圓代工廠可望受惠轉單效應，看好世界先進（5347）、台積電將受惠，但半導體設備生產商等族群恐受害。

根據外電報導，美國國防部擬將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列為貿易黑名單，若此事最終成真的話，代表美企、或使用美國技術的企業與中芯往來時，都需要向美國申請許可。

日盛投顧分析，中芯國際是中國大陸規模最大、技術最先進的集成電路晶片製造企業，截至今年6月，中芯國際向客戶提供0.35微米到14奈米晶圓代工，具備邏輯電路、電源、模擬、高壓驅動、嵌入式非揮發性存儲、非易失性存儲、混合信號/射頻、圖像傳感器等多個技術平台的量產能力。

去年第4季中芯國際正式提供14nm代工服務，營收789萬美元，營收佔比1%，目前14nm的月產能5000片，公司宣稱良率95%，並預計於2020年底擴產製1.5萬片。中芯國際占全球純晶圓代工市場份額的6%，位居全球第四位，僅次於台積電、格羅方德、聯電（不考慮IDM廠）。中芯國際在中國上海、北京、天津和深圳擁有多個8英寸和12英寸生產基地，截至2019年末，產能合計達每月45萬片晶圓（約當8英寸）。

法人機構表示，全球晶圓代工產業以技術能力劃分，目前可以14nm作為製程技術的分水嶺，目前有能力從事14nm以下先進製程服務的公司僅剩下台積電以及三星半導體。聯電、格羅方德已宣布退出高階製程的競賽，未來尚有能力挑戰先進製程的投資除了台積電以及三星半導體外，僅剩下大陸國家資助下的中芯國際。

但就技術能力而言，目前台積電5nm已正式量產，中芯國際技術能力仍在14nm掙扎，兩者相差三個世代以上，因此對台積電而言，中芯可能是潛在對手，但不是現在。

就中芯國際服務內容而言，主要在於8吋以及12吋成熟製程晶圓代工為主，相對應競爭對手為聯電、世界先進以及格羅方德。中芯最大的38個客戶中，中國占13家，台灣10家，美國9家，而華為則是中芯最大的客戶，貢獻中芯約19%的營收，而中芯的最大美國客戶則是高通，占高通3.9%的銷售成本。因此，若中芯國際被美方列入黑名單，聯電、世界先進、格羅方德以及台積電成熟製程可望有轉單效應。

但目前聯電以及世界先進的8吋產能皆處於滿載狀態，恐將無能力接收中芯國際的轉單，但可望受惠於產能供不應求的漲價效應。而在12吋成熟製程方面，聯電以及台積電應可受惠，但半導體設備生產商因可能無法持續參與中芯的設備升級，可能將影響業績。