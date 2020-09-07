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台光電今除息 盤中呈現貼息

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

銅箔基板大廠台光電（2383）今（7）日展開除權息，早盤最高來到168元，惟股價開高走低，盤中由紅翻黑，呈現貼息狀態。

台光電今年配發現金股利5.76元，上週股價收在169元，以此計算，除息參考價為163元。台光電將於30日發放現金股利。

台光電上周公布今年8月營收25.9億元，創歷史新高，月增率為14.1%，年增率為9.7%。累計台光電今年前8個月營收為170.69億元，較去年同期157.71億元、成長率為8.2%。

台光電指出，業績大幅成長主要來自基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及新手持式裝置 HDI 無鹵素環保材料等高階產品所貢獻。

迎接5G商機，台光電先前啟動擴產計畫，目前黃石廠第二階段每月30萬張的新產能，9月起已正式量產，將有助於滿足市場熱絡的需求。

台光電連續多年站穩無鹵素（HF）環保材料世界第一的位置後，新5G產品及高速低信號損失材料的應用擴展及出貨持續增加，目前產能滿載業績可望持續維持強勁，展望後市，台光電對今年業績展望仍審慎樂觀。

台光電 營收 環保

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