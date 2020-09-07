外資匯出創高 黃天牧：是匯出現金股利，台股沒問題

外資前8月匯出金額高達157億美元，創下史上新高紀錄，加上最近傳出假外資在台股進出頻繁小型股。

金管會主委黃天牧今（7）日上午參加保發中心保險業風險管理趨勢論壇時受訪表示，據台灣證交所與櫃買中心統計，所有上市櫃公司現金股利高達1.37兆元，其中外資占台股比重約41.48%，所以有5,600億元台幣現金股利（約187億美元）要匯出，這可以解釋外資前8月淨匯出創新高的原因，他強調，外資是拿到現金股利要匯出，而不是台股有什麼問題。而且8月雖然匯出，但單月的金額占台股比重約只有0.58%，亦謂影響不大。

同時黃天牧強調，雖然外資進進出出，但是最近也發現台股的資金動能來自本土資金，這個現象表示，外資很重要，可是本土的資金對台灣資本市場的信心也是很重要。這一年來，包括3月股市調整，看出很多資金如保險業繼續對台股加碼，顯示國人對台股是有相當信心。至於9月是否已看到外資回頭？他回答：外資進進出出，很難說回頭不回頭。

至於被問到假外資在台股進出頻繁小型股，讓中小型股表現活躍，黃天牧表示，中小型股一向都比較活潑，至於會不會假外資上下其手？黃天牧說，台股有註冊制度有監視制度，應該都會有掌握中。