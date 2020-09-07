台股開盤小漲7點 震盪走高

台股今（7）日開盤震盪走高，上漲7.98點，開在12,645.93點，而聯電（2303）受惠利多消息帶動，股價攻上漲停，另外，台積電、聯發科等也走揚，帶動加權指數盤中一度站上12,700關卡。

上周五美股劇烈震盪，尾盤跌幅明顯收斂，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌159.4點，或0.56%，收在28133點；標普500指數下跌28.0點，或0.81%，收在3426.96點；Nasdaq指數下跌144.9點，或1.26%，收在11313.1點；費半指數下跌21.5點，或0.96%，收在2212.72點。

法人認為，儘管美股上周全面收黑，惟屬於漲多拉回的良性修正。考量全球經濟逐漸復甦，台股正處於電子股旺季，擁拉貨利多題材，科技股業績可期；傳產則受惠鋼價、油價上揚，需求顯著回溫。加上台幣續強，資金行情持續。操作上，建議拉回均是買點，可留意遠距受惠股、蘋果供應鏈、風力發電、鋼鐵、紡織、航運及汽車零組件等相關族群。