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今年外資流出超過6,000億元 支撐台股動能主要來自內資

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，最近台股進入高檔震盪，由於過去電子股漲幅最大，所面臨短線調節壓力也較大，致使電子股已經開始陷入震盪格局；市場資金開始移轉至低評價個股，以及綠能產業與部分傳產類股。

在國際情勢上，廖哲宏表示，面對美股出現較大震盪，主要是國際股市自3月以來反彈以至起跌前的高點，加上沒有更多利多消息助攻，短線獲利了結賣壓升溫所致。另一方面就是美國總統大選即將到來所帶來的不確定性，市場進入震盪是可以預期的。

在題材上，廖哲宏表示，電子股長期以來就是擔綱大盤走勢的要角，短期內難免會因為漲多而進入震盪格局，故包括：短期低基期的電子股以及綠能產業將長期受惠政策導向等有望受惠。

在資金面，根據證交所統計，4日外資由前一日的買超108.52億元，轉為賣超235.97億元，累積近一周外資為賣超60.85億元，8月資累積賣超約626.16億元。

廖哲宏表示，由於今年以來外資從台股流出超過6,000億元，主要支撐台股的動能主要是來自內資；若後續外資動向仍不明朗，或是回補力道有限，則需進一步關注新的現金股息是否有機會流入市場、成為新的資金動能來源；此外，短線支撐也需留意季線是否會跌破。

廖哲宏表示，面對台股近日橫向盤整，先前漲較多標的雖然基本面未變，短線亦面臨調節壓力；短線上政治面和產業面都有些雜音，操作難度加大。但隨著美國聯準會提出「平均通膨目標」，開啟更長期的低利時代，資金充裕料將持續支撐股市。

台股 電子股 外資

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