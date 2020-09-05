股海自由行／美總統選舉疫情變化 牽動行情

過去一年以來，金價與美股相互走勢時有變化。2019年下半年美股大漲之時，市場認為股市上漲過快，加上美中衝突持續升溫，避險情緒上升、帶動金價上漲；今年1月新冠肺炎疫情開始，強烈的避險需求又推動金價大漲。美股在2到3月大跌之時，因已無險可避，加上流動性風險導致投資人拋售所有非現金資產，金價一度走跌，接著兩者又一同上漲。到底在什麼情況下，黃金與美股會同時上漲？

我們認為有兩個關鍵條件：「美元走跌」與「實質利率走低」。自2000年以來，黃金與美股有三段明顯且持續一定時間的同漲，分別發生在2002-2007、2009-2012與2019至今（扣除今年2-3月美股大跌期間）。2002-2007年是原物料大多頭時期，原物料價格基本與美元反向變動，當時美元大幅貶值。

2009-2012全球景氣自金融海嘯衝擊緩慢恢復，美國對主要國家在經濟成長差、利差上皆無優勢，美元呈偏弱格局。2019年3月起，美元升值近一年後升勢趨緩，今年5月起更轉而走跌。因此美元貶值或偏弱，是黃金與美股同漲的第一個條件。

另一個兩者同漲的條件，發生在實質利率偏低或走跌。實質利率偏低通常代表通膨相對於名目利率是偏高的，此時持有黃金的價值會提高，金價自然會上漲，這在上述的三段時期基本上都成立。

對美股而言，實質利率走低，代表資金環境相對寬鬆，在一定程度上有助於股市評價，也利於基本面獲利表現，自然讓美股上漲，這一點在2009-2012、2019下半年至今尤其明顯。金融海嘯後美國維持零利率達七年的時間，這段時間在景氣緩慢恢復後通膨也緩步上升，實質利率一度下滑至負值。

同樣的情況也發生在2019年，美國聯準會不但停止升息、甚至在下半年開始三次預防性降息，今年疫情肆虐後再度快速降至零利率；通膨預期卻在2019年底與2020年3月之後，受寬鬆與救援政策激勵上揚，使實質利率快速下滑。

由上述的討論可知，黃金與美股同漲的兩大關鍵因素在美元走貶與實質利率走低。目前我們對美元走貶的信心更高，此點支持兩者持續上漲；就實質利率的走向來說，我們認為通膨預期的回升因景氣恢復十分緩慢將會面臨瓶頸，再明顯下滑不易，最多保持在低檔。

回到美股本身，在指數處於高位以及本益比偏高下，波動性加大難以避免，但是目前並不存在明確的反轉訊號。

近期經濟數據如ISM支撐疫情趨緩後經濟活動逐漸恢復的預期，而在家工作（WFH）帶動的電子產品需求，即使疫情趨緩也持續強勁，我們預估今年第3季企業獲利衰退幅度，可望繼第2季後再度大幅超越市場預期，有望較第1季的跌幅收斂，也就是企業獲利呈V型反轉的預期更有機會成真。觀察回檔的重點應放在事件的驅動，例如美國大選與進入秋冬以後、疫苗問世前的疫情變化。

（作者是凱基投顧董事長）