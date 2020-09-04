PK 00878？群益投信申請 ICE永續高息指數
國泰投信「國泰永續高股息」ETF，一舉打響「永續」、「高股息」兩個稱號，看準投資熱度，群益投信今天也向證交所遞件申請「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」資格認可，為投信公司今年第九件ETF標的指數資格認可申請案。
證交所表示，根據送件資料，群益投信申請的「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」由ICE Data Indices, LLC編製和維護。「ICE台灣ESG永續高息精選30指數」自台灣股票市場上市櫃個股中，根據ICE的ESG風險分數、流動性與股利率等各條件篩選出成分股，再以股利率加權計算而成，現有成分股30檔。
國泰投信先前發行「國泰永續高股息」，標榜超高股息率，加上ESG好公司、季配息機制，上市來投資人快速飆破14萬人，規模更逼近200億元。群益投信似看準商機，也搶發永續、高股息類型的產品，未來挑出哪30檔，勢必被拿來與國泰的30檔成分股比較。
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