外資賣超235.96億元 賣超最多是這檔

台股今(4)日收在12,637.95點，下跌120.02點，三大法人賣超237.54億元，尤以外資賣超235.96億元最多，統計外資賣超前十大個股發現，面板股及權值股遭外資大賣，外資賣超群創（3481）58,029張，居賣超之冠，終止連三買，台積電也遭賣超18,325張。

美股暴跌，台股今日開低，指數下滑至12,645.92點開出，早盤一度重挫逾200點，下探到12,559.78點，蘋概三王齊挫低，台積電、大立光、鴻海收黑，盤面上由題材股及低價股較抗跌，面板雙虎翻紅作收，太陽能、風電、鋼鐵、生技等成為資金避風港。

大盤指數終場收在12,637.95點，跌幅0.94%，周線翻黑下跌90.9點，跌幅0.71%，5日線、月線及12,700點關卡齊失守，；三大法人賣超237.54億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超235.96億元，投信買超6.44億元，自營商賣超（合計）8.02億元。

外資今日賣超前十大依序是群創、彩晶、元大台灣50反1、元大滬深300正2、友達、台積電、欣興、鴻海、華航、永豐金等；權王及面板雙虎都在賣超行列，另外，包括統一、永豐金、華南金、元大金、第一金、長榮、開發金等也是遭到外資賣超。

群創、友達、彩晶今日齊遭外資賣超，不過，雙虎股價則是翻紅作收，群創開低走高，終場收在10.45元，上漲1.95%，但卻遭外資大賣超，終止連三買；友達同樣也是開低走高翻紅作收，以12.4元作收，漲幅4.64%，外資今日賣超友達29,800張，終止連三買。

權王台積電今日收在429元，跌幅1.6%，外資賣超18,325張，終止連三買；鴻海今日收76.9元，跌幅1.02%，外資賣超13,973張，連七賣。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，考量台股仍具基本面，加上資金行情未歇、產業旺季將至，整體表現不看淡，科技股依舊是投資主流，類股方面，包括手機零組件、面板、高速傳輸、星鏈供應鏈等族群表現仍可留意。