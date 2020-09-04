台股收跌120.02點 三大法人賣超237.54億

生在台灣超幸福，半夜肚子餓不要緊，巷口超商的門始終為你而開。根據經濟部統計處今年5月公布的產業經濟統計簡訊，我國平均每2,058人就有一間超商，密集度居全世界第二，僅次於南韓，高於日本。你最常去哪家超商呢？無論是集點始祖、擁有可愛OPEN將家族的統一超(2912)，還是高唱「全家就是你家」的全家(5903)，雙雄股價近日又出現黃金交叉，有網友在PTT八卦版好奇提問，「小七哪一步走錯了，股價被全家超車？」，回響熱烈。

2020-09-04 15:25