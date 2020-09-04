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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

台股收跌120.02點 三大法人賣超237.54億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股4日開低，早盤一度下探12,559.78點，終場以12,637.95點作收，下跌120.02點，成交量2,305.37億元；三大法人賣超237.54億元。 本報系資料庫
台股4日開低，早盤一度下探12,559.78點，終場以12,637.95點作收，下跌120.02點，成交量2,305.37億元；三大法人賣超237.54億元。 本報系資料庫

台股今(4)日開低，早盤一度下探12,559.78點，蘋概三王齊挫低，盤面上由題材股及低價股較抗跌，面板雙虎翻紅作收，太陽能、風電、鋼鐵、生技等成為資金避風港，大盤指數終場以12,637.95點作收，下跌120.02點，成交量2,305.37億元；三大法人賣超237.54億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超235.96億元，投信買超6.44億元，自營商賣超（合計）8.02億元，其中自營商（自行買賣）買超1.87億元，自營商（避險）賣超9.89億元。

美股暴跌，台股今日開低，指數下滑至12,645.92點開出，早盤一度重挫逾200點，5日線、月線及12,700點關卡齊失守，台積電（2330）、大立光、鴻海收黑，友達、群創則是翻紅，聯發科以平盤作收，指數終場收在12,637.95點，跌幅0.94%，周線翻黑下跌90.9點，跌幅0.71%。

自營商 台股 三大法人

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