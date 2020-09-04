超商雙雄股價拉鋸！全家再度超車 網友：小7做錯這件事

生在台灣超幸福，半夜肚子餓不要緊，巷口超商的門始終為你而開。根據經濟部統計處今年5月公布的產業經濟統計簡訊，我國平均每2,058人就有一間超商，密集度居全世界第二，僅次於南韓，高於日本。你最常去哪家超商呢？是集點始祖、擁有可愛OPEN將家族的統一超(2912)，還是高唱「全家就是你家」的全家(5903)呢？超商雙雄股價近日又出現黃金交叉，有網友在PTT八卦版好奇提問，「小七哪一步走錯了，股價被全家超車？」，回響熱烈。

原PO指出，9月3日小七股價跌到264元，反觀全家還在269元，這波疫情讓全家超車小七，海水退潮，就知道誰沒穿褲子，「他想問到底小七做錯哪一步？」

網友表示，「小7太囂張不願做寄杯和APP累點」、「都用手機寄杯了，還要人家去門市結帳」、「會員累積點數還要報電話，還要按確認，落後太多了」、「集貼紙超智障，全家app集點兌換屌打」。

也有人覺得商品跟價格要調整，「一個烤地瓜、一個蒸地瓜，你就知道誰比較懂消費者」、「大亨堡回到28元，保證重回榮耀」、「御飯糰再漲啊」、「某些產品下架換個名目再回來就漲價」、「咖啡還是711好喝，不過全家app太強」。

也有人認為管理問題，「CEO做得好好的，硬是把人家推給全聯(徐重仁其實也從全聯退休了)」、「老大哥心態」、「擴點東南亞，遇到肺炎踩雷」。

今天統一超股價收在263元，全家收267元。根據財報，超商雙雄今年上半年業績兩樣情，全家表現超級亮眼，靠會員經濟、數位轉型有成，上半年業績大爆發首度突破400億大關，一般而言Q3是超商傳統旺季，看好今年有望挑戰800億元新高。至於統一超受疫情影響，上半年轉投資投資菲律賓踩雷，獲利創下四年新低。另外據悉，目前全家會員人數突破1,200萬大關，統一超商也在今年狂追，祭出各種結帳優惠以及跨通路合作衝會員數，目前已累積約800萬人，目標在今年底超過1,000萬人，看來這場超商雙雄大戰還有得打。