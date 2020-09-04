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台股雙王轉強 外資買超百億

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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8月營收旺季效應發功，第一座指標山頭股王大立光營收公布在即，與權王台積電股價同步轉強，推升台股昨（3）收復月線，外資大舉買超108億元居首功。法人指出，可留意8月營收創新高個股接棒演出的表現，預估營收創新高家數可望突破百家，大幅超越去年同期。

台股昨日上漲58點收12,757點，成交量增至2,384億元，盤面以低價銅板股如友達、群創，與營收預期回溫的大立光等帶動人氣；外資則進場轉為買超台股108億元，為7月22日以來單日最多，以張數來看，買超前三名為友達、彩晶與群創，合計買超金額23.9億元，符合市場「低價」、「營運動能向上」兩大要件。

尤其是營收表現，統計至昨日搶先公布8月營收創歷史單月新高紀錄的公司已經有11家，以電子股占八家最多，半導體是最大族群，且以IC設計族群居多，包括義隆、晶相光、立積，IC封測廠則有精測，其他還有信邦、茂訊、明泰、光耀等，非電則有三家，包括營收首度突破10億元大關的風電股上緯投控、額溫槍出貨量大增的豪展、併購顯現效益的智伸科。

其中晶相光在利多加持下，股價開高走高直奔漲停收90.5元，上緯爆量3.5萬張、盤中一度亮燈漲停，終場大漲9.5元收159.5元，股價續漲。以近十日三大法人進出來看，法人加碼力挺的營收創新高個股包括義隆、信邦、上緯投控、智伸科。

上市櫃公司去年8月營收創新高家數為88家，第一金投顧董事長陳奕光表示，從外銷訂單數據推測，上市櫃公司今年8月營收肯定看俏，估計創新高家數將超過百家。雖然台股近期盤整，但在基本面良好，加上美股11月總統大選前將維持榮景，台股欲小不易。

營收 台股 上緯

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