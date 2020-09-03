台股下周法說 聚焦半導體、電腦、電機、金融

台股法說會密集登場，合勤控（3704）、亞德客-KY、廣達、聯電、高雄銀等重量級企業，4日起至下周，將接續舉行法說會，市場將聚焦半導體、電腦周邊、電機、金融等四產業，寄望法說稍來佳音，為多頭上攻增添柴火。

台新投顧副總黃文清3日表示，隨新冠疫情衝擊鈍化，全球經濟有望逐步復甦並帶動需求，有利股市中長期多頭走勢，短線可關注8月營收表現，判斷台股是否有機會持續攀升。另外，重量級企業的法說內容也將牽動盤勢。

現階段時序進入第3季法說會高峰期，多家重量級公司在法說會上所公布的營運展望，都將受到法人密切關注，「預料各家法說會後公布的內容，也將會直接影響到整體盤勢發展。」

根據統計，即日起至下周，計有二、三十家上市櫃公司，將陸續舉行法說會，市場焦點放在半導體、電腦週邊、電機、金融等四產業，其他包括網通、油電燃氣等族群也將受到關注。

各別公司方面，市值超過百億元的中大型企業，包括廣達、聯電、亞德客-KY、力成、力旺、京元電子、創意、景碩、精測、龍巖、台汽電、南茂、光洋科、致新、志超、合勤控、高雄銀等，均將接續舉行法說會，會中對未來營運展望內容，也將牽動個股乃至族群走勢。

至於法說時程，4日由禾聯碩、台汽電、合勤控、志超、龍巖等打頭陣；7日力旺；8日亞德客-KY、聯電、廣達、京元電子、精測、致新；9日力成、高雄銀；10日光洋科、創意等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，法說會中公布的財報、及針對第3季、第4季發表的展望，將對股價有連動影響；雖然傳統時序上半年屬淡季，但邁入下半年後，新品及旺季需求能否啟動，有待廠商說明。

根據法人觀察，下半年營運展望佳的族群，包括軟板、蘋概等；至於產能利用率、單位產品售價（ASP）、訂單能見度等法說會中將釋出的數據，屆時也會牽動族群的股價表態。

金融股部分，今年新冠疫情蔓延全球，造成全球資本市場波動，加上各國競相降息，使得銀行投資收益及利息收益都減少，對金融股今年獲利將造成影響，但在實質面恢復生產後，金融業將扮演產業復甦的重要助力。