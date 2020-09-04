航運、鋼鐵、玻陶股 衝鋒

美股續強帶動非科技股跟進補漲，台股上演同樣戲碼，基期偏低且報價喊漲的航運、鋼鐵、玻陶等三大族群昨（3）日點火走強，長榮（2603）、台玻等龍頭股更創波段新高，吸引多頭矚目。

美聯準會（Fed）維持低利率，加上企業活動溫和改善，美股漲勢逐漸由科技股蔓延至漲勢落後的防禦型、價值型股，台股近期也見到市場資金轉往二線塑化、造紙、營建、航運、鋼鐵、玻陶等傳產族群，電子股走勢相對蹣跚。

貨櫃航運受惠船公司減艙縮班，運價持續走高，下半年在需求回升、供給有限下，仍可維持高檔水準，法人看好長榮第3季獲利將更上一層樓，力拱股價續寫二年半來新高；至於開始大規模增班客運的華航，也吸引投信進場卡位，股價回到今年高點。

鋼鐵族群方面，國際鋼價回穩，加上政府推動公共投資、電子業建廠、台商回台投資及營建業者積極推案，推升鋼筋需求，鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵股價改寫七年來新高，帶動海光、燁輝、燁興等相關個股強彈，法人看好整體產業可望進入下個上升循環。

隨近年中國大陸平板玻璃市場秩序逐漸恢復，以及水災重建需求增加，昨日傳出台玻旗下長江玻璃對客戶發出漲價通知，並吸引外資大舉買超5,571張，帶動股價爆5.1萬張大量強勢攻頂，以目前股價淨值比僅0.9來看，法人看好後市仍有補漲空間。

日盛投顧認為，雖然台股站回月線，但7月28日及8月20日長黑K棒的上檔賣壓仍大，預期短線指數將在月線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，建議選股不選市，短線挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股。